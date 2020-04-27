Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanal sergi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanal sergi

İHA

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanal sergi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisansüstü öğrencilerinden “Üç Renk Üç Bakış” isimli karma sanal sergi açıldı.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resimİş Eğitimi Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, Doç. Dr. Ayfer Uz ve Doç. Dr. Mehtap Kodaman Atölyesi lisansüstü öğrencileri Fatmanur Savruk, Mert Başkaya ve Tansel Moumin Oglou, “Üç Renk Üç Bakış” isimli sanal bir sergiye imza attı.
Lisansüstü öğrenciler tarafından, Türkiye ve dünyada Covid19 ile mücadelenin artarak devam ettiği bu günlerde, “Evde Kal, Hayatta Kal, Sanatla Kal” mesajıyla hazırlanan “Üç Renk Üç Bakış” isimli karma sanal sergi, https://youtu.be/fKYQDdlsc4o adresinden izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak hayvanlarının mama kapları ...
Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, ...
(Görüntülü) Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oldu
10 dakikalık yağmur hayatı felç etti
YEREL HABERLER 10 dakikalık yağmur hayatı felç etti
Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı
YEREL HABERLER Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine ...
Dışarı çıkmaması gereken 14 yaşındaki çocuk 1 haftada 11 ayrı suç işledi
YEREL HABERLER Dışarı çıkmaması gereken 14 yaşındaki çocuk 1 haftada ...
Edirne´de, sokak hayvanlarının mama kaplarının kırılmasına tepki
YEREL HABERLER Edirne´de, sokak hayvanlarının mama kaplarının ...
Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Miniklerden işaret dili ile ‘Evde kal, sağlıkla kal, iyi ki varsın Yeşilay’ mesajı
YEREL HABERLER Miniklerden işaret dili ile ‘Evde kal, sağlıkla kal, ...
(Görüntülü) SAĞLIKÇI ÇİFTTEN BİR AYDIR GÖRMEDİKLERİ KIZLARINA PANKARTLI SÜRPRİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAĞLIKÇI ÇİFTTEN BİR AYDIR GÖRMEDİKLERİ ...
Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına pankartlı sürpriz
YEREL HABERLER Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X