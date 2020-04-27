Trakya Üniversitesinden Covid-19 ile mücadelede iki önemli katkı daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Üniversitesinden Covid-19 ile mücadelede iki önemli katkı daha

İHA

Trakya Üniversitesi, Covid19 ile mücadele kapsamında başlattığı koruyucu ekipman üretiminde ciddi bir ilerleme kaydetti.

Trakya Üniversitesinden Covid-19 ile mücadelede iki önemli katkı daha

Trakya Üniversitesi, Covid19 ile mücadele kapsamında başlattığı koruyucu ekipman üretiminde ciddi bir ilerleme kaydetti.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını karşısında her geçen gün yeni tedbirler alan, hasta ve çalışan sağlığının korunmasında önemli adımlar atan Trakya Üniversitesi, daha önce kendi kaynaklarıyla modifiye ederek hastaların kullanımına sunduğu maskelerin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak veren aparatlar üzerinde kullanılacak yeni bir filtre sistemiyle birlikte sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu maskeleri daha güvenli hale getiren bir filtre sistemi üretti. Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya ve Armosan Sıcak Çekme Dikişsiz Boru San. ve Tic. A.Ş. Mühendisi Güner Tezcan tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda öncelikle mekanik ventilasyon cihazları için geliştirilen aparatlara uygun olarak sağlık çalışanlarını ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla bir filtre sistemi üretildi. Oksijenlenmesi yeterli düzeyde olmayan ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda kullanmak üzere dalış maskeleri kullanılarak geliştirilen koruyucu maskelerde rahatlıkla kullanılabilen bakteri ve virüs filtresi, havanın süzgeçten geçmeden dışarıya tahliye edilmemesi amacıyla geliştirildi. 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretilen filtrasyon sistemi, yoğun bakım ünitelerindeki mekanik ventilatörlerin her tipinde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Hem tek girişli hem çift girişli solunum destek cihazları için tasarlanan filtre sistemi, karbondioksit tahliye kısmında dışarıya verilen havanın süzülerek ortam havasına karışması ve bu sayede parçacık salınımı ve bulaş riskini en aza indirmek için kullanılacak.
Hayata geçirilen çalışmalar kapsamında sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemler de geliştiren Trakya Üniversitesi, sağlık sektöründe görev yapanların virüsten korunması amacıyla hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanlarının geliştirilmesine de devam ediyor. TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş ve ekibi bu kapsamda sağlık çalışanları için tasarladıkları maskeleri modifiye ederek, koruyucu tedbirleri artırmayı başardı ve sağlık çalışanlarının maskelerinin üzerine dâhil ettikleri bir aparat aracılığıyla ekstra güvenlik önlemini hayata geçirdi. Sağlık personelinin mesleki riskleri arasında bulunan solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren uzmanlar, sağlık çalışanlarının kullandıkları koruyucu maskelere dâhil ettikleri filtreleme aparatı ile korona virüsten korunmada etkili olabilecek bir önlem daha geliştirmiş oldu. Yeni geliştirilen ve sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerin üzerine yerleştirilen aparatla isteğe bağlı olarak birden farklı türde antimikrobiyal filtre kullanılarak, bakterilerin minimum seviyeye düşmesi sağlanıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, sağlık personelinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini söyledi. Ülkenin zor bir dönemden geçtiği günlerde hastalara ve sağlık çalışanlarına destek olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Şaban Aktaş, “3 boyutlu yazıcıları kullanarak mekanik ventilasyona olanak sağlayan özel aparatlar geliştirdik ve bir modifiye işlemi yaptık. Hasta maskelerinin üst kısmında yer alan ve birbirinden ayrı olan oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmı bizim özel tasarımımız. Buna ilave olarak, karbondioksit salınımının gerçekleştiği tahliye kısmına uygun filtre aracılığıyla, havanın doğrudan dışarıya salınımı ve bulaş riskini en aza indirmiş oluyoruz. Diğer taraftan sağlık çalışanlarımız için de yeni tasarımlar geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut kanıtlar, Covid19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını gösteriyor. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar ise sağlık çalışanları. Bizler de bu doğrultuda, hastalar kadar sağlık çalışanlarının da maskelerini güvenle kullanabilmelerine olanak sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve koronavirüsle mücadelede etkin rol alan tüm sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla koruyucu maskeler üzerinde kullanabilecek, filtrasyon sistemi için bir aparat ürettik. Tasarımını tamamladığımız ve örneklerini elimize aldığımız aparat desteğiyle maskelerimizde, hepa filtre ve ulpa filtre gibi yüksek verimli partikül filtrelerden yararlanıyoruz. Ayrıca bu filtrelerin üzerine, koruyuculuk düzeyinin yüksek olduğunu bildiğimiz N95 tipi maskelerde bulunan, koruyucu bir örtüyü de ekleyebiliyor, bu sayede yüksek koruyucu özellikte maskeleri, daha da güvenli hale getirmiş oluyoruz. Maskeler üzerinde yer alan aparatta kullandığımız filtreler, hem uzun ömürlü hem de dezenfeksiyonları kolaylıkla sağlanabilen türden ürünler. Geliştirdiğimiz aparatlar üzerine yine 3 boyutlu yazıcılar kullanarak yazdığımız isimlerle, maskelerin sağlık personelleri arasında karışma ihtimalini de önlemiş oluyoruz. Bu çok özellikli maskeleri en kısa sürede sağlık çalışanlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Borsa faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Borsa faaliyetlerine devam ediyor
Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanal sergi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanal sergi
(Görüntülü) Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak hayvanlarının mama kapları ...
Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, ...
(Görüntülü) Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oldu
10 dakikalık yağmur hayatı felç etti
YEREL HABERLER 10 dakikalık yağmur hayatı felç etti
Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı
YEREL HABERLER Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine ...
Dışarı çıkmaması gereken 14 yaşındaki çocuk 1 haftada 11 ayrı suç işledi
YEREL HABERLER Dışarı çıkmaması gereken 14 yaşındaki çocuk 1 haftada ...
Edirne´de, sokak hayvanlarının mama kaplarının kırılmasına tepki
YEREL HABERLER Edirne´de, sokak hayvanlarının mama kaplarının ...
Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Miniklerden işaret dili ile ‘Evde kal, sağlıkla kal, iyi ki varsın Yeşilay’ mesajı
YEREL HABERLER Miniklerden işaret dili ile ‘Evde kal, sağlıkla kal, ...
(Görüntülü) SAĞLIKÇI ÇİFTTEN BİR AYDIR GÖRMEDİKLERİ KIZLARINA PANKARTLI SÜRPRİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAĞLIKÇI ÇİFTTEN BİR AYDIR GÖRMEDİKLERİ ...
Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına pankartlı sürpriz
YEREL HABERLER Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X