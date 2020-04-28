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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOBB nefes kredisi yeniden başladı

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi "TOBB Nefes Kredisi" tekrar başladı.

TOBB nefes kredisi yeniden başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı.
TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor.
TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Nefes Kredisi” projesine Edirne Ticaret Borsası olarak yeniden destek veriyoruz. TOBB tarafından Türkiye genelindeki her oda ve borsaya belirli bir miktarda kaynak tahsisi gerçekleştirildi. Ancak Borsa olarak daha fazla üyemizin krediye ulaşması için TOBB tarafından sağlanan kaynağa ilave olarak 1 Milyon TL ek kaynak sağlama kararı aldık. Bu sayede üyelerimize toplamda 10 Milyon TL ilave kredi limiti tahsis edilecek. İhtiyaç olması halinde Borsamız tarafından sağlanan ek kaynağın artırılması da söz konusu olacaktır. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Projenin ülkemize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Nefes kredisi nasıl alınacak?
27 Nisan Pazartesi günü itibariyle; TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, başvurabilecek.
Faaliyet belgesi için borsaya gitmek gerekli mi?
Edirne Ticaret Borsası üyelerinin "Faaliyet Belgesi" almak üzere Borsaya gitmelerine gerek olmayacak. Belge talebinin 0284 226 85 00 no.lu telefona, 0284 226 85 01 no.lu faksa veya etb@etb.org.tr eposta adresine iletilmesi sonrasında, herhangi bir ücret talep edilmeksizin hazırlanarak üye tarafından belirtilen banka şubesine iletilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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