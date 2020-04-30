Trakya Üniversitesi Hastanesinde immün plazma tedavisi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Üniversitesi Hastanesinde immün plazma tedavisi başladı

İHA

Trakya Üniversitesi Hastanesinde Covid19'a karşı immün plazma tedavisi başladı.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde immün plazma tedavisi başladı

Trakya Üniversitesi Hastanesinde Covid19'a karşı immün plazma tedavisi başladı.
Trakya Üniversitesi Hastanesi, Covid19 tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" konusunda ilk bağışını 28 Nisan tarihinde aldı. Trakya Üniversitesi Hastanesi bu sayede İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde Covid19 bağışıklığı kazanmış kişiler arasından gönüllü bağışçı havuzunun oluşturulması, bağışçılardan güvenli şekilde immün plazma toplanması ve ihtiyacı olan hastalara ulaştırılması ile ilgili önemli bir çalışma başlatmış oldu. Hastane bünyesinde başlatılan uygulama ile Covid19’a karşı mücadelede kullanılacak “immün plazma”nın Edirne’deki ilk bağışçısı, yine Trakya Üniversitesi Hastanesinde görevli bir hekim öğretim üyesi oldu. Covid19 tedavisi tamamlanan hekim öğretim üyesi, hastanenin Terapötik Aferez Ünitesi’ne gönüllü olarak başvurarak, plazma bağışında bulundu. Tanı ve tedavinin ardından test sonuçları “negatif” çıkan ve klinik tam iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçen bağışçıyla yapılan ilk immün plazma toplama işlemi, hastanenin Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi H. Onur Kırkızlar’ın yönetiminde Teknik Sorumlu Sağlık Teknisyeni Atacan Keskin, Sağlık Teknisyeni Mustafa Konak, Sağlık Teknisyeni İnci İşbilen ve Hemşire Saniye Yürük tarafından gerçekleştirildi.
Uzun süre Bölgesel Kan Merkezi ve Terapötik Aferez Merkezi olarak da hizmet veren Trakya Üniversitesi Hastanesi, Türk Kızılayı’nın Edirne’de terapötik aferez yapabilen kan bağışı merkezi bulunmaması nedeni ile İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gönüllü bağışçıların immün plazma bağışı yapabilecekleri bir merkez olarak görev yapacak. Gönüllüler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuruların Trakya Üniversitesi Hastanesine yönlendirilmesiyle Terapötik Aferez Merkezi’nde iyileşerek bağışıklık kazanmış olan kişilerden alınacak kan örnekleri, aferez yöntemiyle plazmaya ayrılacak ve gerekli testler yapıldıktan sonra tedavi amaçlı kullanılmak üzere saklanacak. Korona virüsü yenerek iyileşen ve bağışçı olmak için gerekli şartlara uyan vatandaşlar, immün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne başvurabilecek.
Herhangi bir hastalıktan iyileşmiş kişilerin kanından elde edilen plazmalar, tarih boyunca aşının ilk öncülü olarak kabul edilmiştir. İmmün plazma tedavisi, 1900’lerin başından bu yana tıp camiasında bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, geçmişte dünyayı etkisi altına alan SARS, MERS, ebola, kuş gribi gibi salgınlarda da uygulanmıştır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Yeni Sarayı Kazısı, “Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar” arasına alınarak Trakya Üniversitesi’ne verildi
YEREL HABERLER Edirne Yeni Sarayı Kazısı, “Cumhurbaşkanı Kararlı ...
Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor
(Görüntülü) Edirne'de tartıştığı mahallelilere av tüfeğiyle ateş açtı 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de tartıştığı mahallelilere av ...
Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 ...
(Görüntülü) Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı ...
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
(Görüntülü) Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' ...
Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye ...
(Görüntülü) Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, 14 günlük karantina kalktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, ...
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
TOBB nefes kredisi yeniden başladı
YEREL HABERLER TOBB nefes kredisi yeniden başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X