Fatih ve Kanuni´nin de yaşadığı sarayın kazı çalışmaları, 12 ay boyunca sürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih ve Kanuni´nin de yaşadığı sarayın kazı çalışmaları, 12 ay boyunca sürecek

DHA

Fatih ve Kanuni´nin de yaşadığı sarayın kazı çalışmaları, 12 ay boyunca sürecek

<br>Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)OSMANLI´nın başkentlerinden Edirne´de, yapımına 1450 yılında 2´nci Murad zamanında başlanan, Fatih ve Kanuni gibi büyük padişahların yaşadığı Edirne Sarayı´nın (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmaları, `Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar´ arasına alınarak, Trakya Üniversitesi´ne verildi. Üniversitenin Kültür ve Turizm Bakanlığı´na yaptığı başvurunun da kabul edilmesiyle, Edirne Yeni Sarayı kazılarının yılın 12 ayı devam edeceği belirtildi.<br>Edirne´de, uzun bir aradan sonra 2018 yılının Eylül ayında Trakya Üniversitesi ve Edirne Müzesi işbirliğiyle başlatılan Yeni Saray kazılarında yeni bir gelişme yaşandı. Kazı çalışmaları `Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar´ arasına alınarak Trakya Üniversitesi´ne verildi. Ayrıca üniversitenin kazıların, yılın 12 ayı boyunca devam etmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı´na yapılan başvurusu da kabul edildi. Böylece, Türkiye´de 2020 yılında, 12 ay süreyle yapılacak 62 arkeolojik kazıdan biri, Edirne Yeni Sarayı kazısı oldu.<br>Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversitemizin girişim ve çabaları sonucunda, Edirne Yeni Sarayı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın yaptığı planlamada, 12 ay boyunca sürdürülebilecek kazılar içinde yer aldı. Bu sevindirici haberle, Edirne Yeni Sarayı Kazısı´nın tüm yıl boyunca devam edecek kazı statüsüne alındığını müjdeleyebiliriz. Diğer taraftan bir başka güzel haber de kazımızın, 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar' arasına girerek Trakya Üniversitesi´ne verilmesi oldu. Edirne´de yer alan, bugüne kadar ne yazık ki hak ettiği değeri görmemiş çok önemli tarihi bir alanın kazısının, Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor olması bizler için son derece önemli ve sevindirici" dedi.<br>Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Yeni Sarayı kazılarının, birbirinden önemli yapıları ve sanat eserleriyle yeni bulgulara her daim açık olduğu ifade etti. Tabakoğlu, "Burası, çok önemli yapıların ve sanat eserlerinin bulunduğu bir alan. Bizi bir beylikten imparatorluğa getiren, Balkanları ve İstanbul'u fetheden ruh burada yatıyor. Bu yapıları ortaya çıkardığımızda o zamanki ruh, bizi biz eden anlayış da ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.<br>Üniversite olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın desteğiyle 2018 yılından bugüne kadar yürütülen çalışmalara yeni bir boyut ve derinlik katmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Tabakoğlu, Edirne Sarayı´nı tekrar ayağa kaldırmanın en önemli görevleri olacağını ifade etti.    DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-04-30 13:59:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Üniversitesi Hastanesinde immün plazma tedavisi başladı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Hastanesinde immün plazma ...
Edirne Yeni Sarayı Kazısı, “Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar” arasına alınarak Trakya Üniversitesi’ne verildi
YEREL HABERLER Edirne Yeni Sarayı Kazısı, “Cumhurbaşkanı Kararlı ...
Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor
(Görüntülü) Edirne'de tartıştığı mahallelilere av tüfeğiyle ateş açtı 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de tartıştığı mahallelilere av ...
Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 ...
(Görüntülü) Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı ...
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
(Görüntülü) Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' ...
Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye ...
(Görüntülü) Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, 14 günlük karantina kalktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, ...
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
TOBB nefes kredisi yeniden başladı
YEREL HABERLER TOBB nefes kredisi yeniden başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X