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Sanal gebe okulu ile anne adayları bilgilendiriliyor

İHA

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Gebe okulu, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

Sanal gebe okulu ile anne adayları bilgilendiriliyor

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Gebe okulu, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.
Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan yeni tip korona virüs, herkesi olduğu gibi anne adaylarını da tedirgin ediyor. Küresel bir salgın haline gelen korona virüs, hamilelik veya gebelik döneminde olan kadınları bir hayli endişelendirirken Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı gebe okullarında gebe eğitimleri canlı video bağlantılarıyla yapılıyor.
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yaptığı açılamada, “Dünya ve ülkemizin geçirdiği zorlu süreçte Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak Gebelerimizin Yanındayız! Gebe Okulları ve Gebe Bilgilendirme Sınıflarımız bu süreçte de uzaktan eğitim şeklinde eğitimlerine devam edecektir. Gebelerimiz gebelik, doğum, lohusalık, bebek bakımı emzirme ile ilgili bilgileri uzaktan eğitim yöntemi ile online sınıflarda alabilecekler ve akıllarına takılan soruları eğitimcilerimize sorabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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