Edirne’den türkülü ‘evde kal’ mesajı Öğretmenlere klipte ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti

Covid19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yapılan “evde kal” çağrısına Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple destek verildi. Öğretmenlere ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti.

Anonim bir Rumeli türküsü olan ‘Şeriban’ isimli türkünün sözlerini korona virüs sürecinde alınan tedbirlere uyarlayan Edirne Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Emre Çam’a meslektaşları ve dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti. Çeşitli müzik aletlerini kullanarak hep birlikte hazırlanan yeni türküyü söyleyen öğretmenler, ‘evde kal’ mesajı vurgusu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.