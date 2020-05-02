Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan S.G. (14) ve C.K. (15), tutuklandı. S.G.'nin daha önce 11 hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece 6 ay ev hapsine çarptırıldığı ancak 2 kez cezayı ihlal ederek, 6 hırsızlık ve mala zarar verme suçunu işlediği bildirildi.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.G. ve C.K.'yi, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak üzerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.G. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.<br>S.G.'nin, daha önce hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı, '20 yaş ve altı' yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıp, adliyeye sevk edildiği, mahkemece, 11 ayrı hırsızlık suçundan 6 ay süreyle ev hapsine çarptırıldığı, ancak 2 kez cezayı ihlal edip, 6 ayrı hırsızlık ve mala zarar verme suçunu işlediği belirtildi.OTOĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-02 10:32:10<br>

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