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Balkan Üniversiteler Birliği’nin Bükreş’te düzenlenecek genel kurul toplantısı ertelendi

İHA

Trakya Üniversitesi öncülüğünde 2014 yılında, Edirne'de kurulan, Trakya Üniversitesi'nin Daimi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA), Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "6. Genel Kurul Toplantısı", Covid19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Balkan Üniversiteler Birliği’nin Bükreş’te düzenlenecek genel kurul toplantısı ertelendi

Trakya Üniversitesi öncülüğünde 2014 yılında, Edirne’de kurulan, Trakya Üniversitesi’nin Daimi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA), Romanya’nın başkenti Bükreş’te, Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan “6. Genel Kurul Toplantısı”, Covid19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
2015 ve 2016 yıllarında Edirne’de Trakya Üniversitesi, 2017’de Sofya’da St. Kliment Ohridski Üniversitesi, 2018’de Kalkandelen’de Tetova Üniversitesi ve 2019’da Selanik’te Aristotle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı bu yıl Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecekti.
Yönetim Kurulu’nun önceki dönem başkanı Aristotle Üniversitesi, gelecek dönem başkanı Tuzla Üniversitesi, Daimi Yönetim Kurulu Üyesi Trakya Üniversitesi ile mevcut dönem başkanı Bükreş Üniversitesi’nden oluştuğunu ifade eden Balkan Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Bükreş Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru, “Dünyanın en aktif üniversite birliklerinden biri olan Balkan Üniversiteler Birliği, gün geçtikçe büyüyen ve ilişkilerini daha da güçlendiren bir yapıya sahip. Bükreş Üniversitesi olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz Genel Kurul Toplantısı için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ancak toplantımızı salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 80 olan üye üniversite sayımızı kısa süre içerisinde 100’e çıkarmayı ve yeni ortak çalışma grupları sayesinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Balkan Üniversiteler Birliği’nin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimi Genel Sekreteri olan Trakya Üniversitesi’nin, Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciye eğitim veren üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bizim yüzümüz de yönümüz de gönlümüz de Balkanlara dönük. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda, 2014 yılında 34 üyenin katılımı ile Edirne’de kurulan ve üye sayısını her geçen gün artırarak bugün 80 üyeye ulaşan Balkan Üniversiteler Birliği ile birçok ortak adım attık. Balkan Üniversiteler Birliği’nin Genel Kurul toplantılarının altıncısını bu sene Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde Romanya’da gerçekleştirecektik ama salgın nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Bu süreç geçtikten hemen sonra bir araya gelerek, Birliğimizin geleceğine ve hayata geçireceği çalışmalara yönelik kararlar almaya devam edeceğiz. Bu süreçte Birliğin tüm çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Birlik üyeleri arasında dijital ortamda devam eden iletişim, aramızdaki etkileşimi gün geçtikçe artırıyor. Önümüzdeki günlerde Birliğimize kabul edeceğimiz yeni ve nitelikli Balkan üniversiteleriyle gücümüze güç katacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.
80 üye üniversite ile Balkanların en büyük, aktif ve etkili üniversite birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği, Balkan üniversiteleri arasında, geçmişten geleceğe kalıcı ve sağlam bir bilimsel iş birliği oluşturmak, akademik dünyada aktif, tanınan, takip ve tercih edilen Balkan üniversitelerinin katılımıyla küresel ölçekte bir birlik oluşturmak, ortak bilimsel çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmek, inovatif projeler üretmek; ortak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, öğrenci ve akademik personel için değişim programları uygulamak ve ortak diploma programları düzenlemek gibi amaçlarla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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