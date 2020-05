Kakava ateşi, sembolik yakılacak

<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Belediyesi'nce her yıl 56 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yapılacak. <br>Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde binlerce kişinin katılımıyla 56 Mayıs'ta coşku içinde kutlanıyor. Her yıl düzenlenen şenlikler, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Kakava ateşi ise Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Romanların temsilcilerinin katılımıyla Sarayiçi'nde yarın sembolik olarak yakılacak. Başkan Gürkan, Sarayiçi bölgesinde yakılan ateşle Romanların, baharın gelişini kutladığı şenliklerin bu yıl çok az sayıda katılımcıyla gerçekleştirileceğini söyledi.<br>Gürkan, Kakava'nın 1400 yıldır 5 Mayıs'ta yapıldığını belirterek, "Bazı festivalleri ertelersiniz ama Kakava için bu söz konusu değil. 1400 yıllık bir gelenek, her ortamda devam etmiş, aynı Kırkpınar gibi. Dolayısıyla 5 Mayıs günü, sosyal mesafeyi de dikkate alarak, vatandaşın sağlığını da dikkate alarak, kısıtlı sayıda katılımcıyla ateşi yakıp, Kakava geleneğini sembolik de olsa devam ettirmiş olacağız. Gelenekler önemli, sağlık daha önemli. Sağlığı koruyarak, geleneklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. <br>Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler de Kakava Şenlikleri'ni bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak, kutlayacaklarını söyledi. Güyümgüler, "Kakava bize atalarımızdan kalan bir gelenek. Bu yıl sosyal mesafeye uygun olarak evlerimizin önünde ateşler yakılacak. Müzisyenlerimiz sosyal medya üzerinden konserler vererek, şenlikleri kutlayacak. Bu yıl Tunca Nehri'nde yüzümüzü yıkamayacağız, evlerimizden kutlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-04 12:38:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.