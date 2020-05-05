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TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili gözaltına alınan Nejat Daş, adli kontrolle serbest

DHA

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'daki beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin İngiliz sterlini ile ilgili polis tarafından İstanbul'da gözaltına alınıp, Edirne'ye getirilen Nejat Daş ile N.Y. ve H.İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Daş, 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatmıştı.  Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, Kapıkule´den Türkiye´ye giriş yapan ve Almanya´dan gelen TIR´ı takibe aldı. TIR, polis...

TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili gözaltına alınan Nejat Daş, adli kontrolle serbest

<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'daki beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin İngiliz sterlini ile ilgili polis tarafından İstanbul'da gözaltına alınıp, Edirne'ye getirilen Nejat Daş ile N.Y. ve H.İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Daş, 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatmıştı. <br>Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, Kapıkule´den Türkiye´ye giriş yapan ve Almanya´dan gelen TIR´ı takibe aldı. TIR, polis tarafından İstanbul Büyükçekmece´ye kadar izlendi. Bir süre sonra TIR´ın yanına Nejat Daş geldi. Güvenlik güçleri, TIR sürücüsü ve Nejat Daş´ı yakalayarak, gözaltına aldı. TIR´da yapılan aramada, Türkiye´ye sokulurken, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü´ne beyan edilmeyen yaklaşık 2 milyon 600 bin TL karşılığı olan 300 bin İngiliz sterlini bulundu. TIR sürücüsü, ilk sorgusunda dövizin kendisinin olmadığını, sadece taşıdığını ve paraların sahibi olarak kendisine başka isim söylendiğini belirtti. <br>Polis, olayla ilgili Nejat Daş ve emniyet mensupları N.Y. ile H.İ.A.'yı gözaltına alarak, Edirne'ye getirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü´nde sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Nejat Daş ile N.Y. ve H.İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.<br>UYUŞTURUCU GEMİLERİ İLE BİLİNİYOR<br>Nejat Daş'ın ismi, 1990´lı yıllarda özellikle Akdeniz´in uluslararası sularında baskın yapılan uyuşturucu gemileri ile gündeme geldi. O dönemde, denizde düzenlenen 2 operasyonda, `Kısmetim-1´ ve `Lucky-S´ isimli gemiler, güvenlik güçlerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle basıldı. Bu baskınlarla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Nejat Daş, Türkiye´den firar etti. Daş, sonraki yıllarda İspanya´da da uyuşturucu trafiğini yönettiği iddiasıyla gündeme geldi. Nejat Daş´ın, İspanya´da birkaç defa yakalanarak, cezaevine konulup, kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-05 12:35:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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