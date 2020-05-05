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Koronavirüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı Kakava ateşi bu yıl sağlık için yandı Korona virüs tedbirli Kakava ve Hıdrellez şenliği

İHA

Edirne'de baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez şenlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık, barış ve kardeşlik için sembolik olarak yakılan ateşle kutlandı.

Koronavirüs, bin 400 yıllık ateşin yanmasına mani olamadı Kakava ateşi bu yıl sağlık için yandı Korona virüs tedbirli Kakava ve Hıdrellez şenliği

Edirne’de baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez şenlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık, barış ve kardeşlik için sembolik olarak yakılan ateşle kutlandı.
Edirne’de her yıl 56 Mayıs tarihlerinde baharın müjdecisi olarak binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla kutlanan ve eğlencenin tavan yaptığı Kakava ve Hıdrellez şenliklerinde Kakava ateşi yakılır, ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Tunca Nehrine akın eden on binlerce vatandaştan kimileri dirençli olmak için nehirde ellerini yüzünü yıkar, kimileri köprüden atlayıp suda yüzer, kimi de dileklerini kağıda yazıp nehre atarken, bin 400 yıldır devam eden gelenek bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve roman vatandaşların kendi içlerinden seçtikleri temsilcisi Çeribaşı Fikri Ocak tarafından, Sarayiçi’nde sembolik olarak sağlık, barış ve kardeşlik için Kakava ateş yakıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, ülke genelinde korona virüs mücadelesi kapsamında, bugün 14 asırlık ateşin sembolik olarak yakıldığını söyledi.
“Sağlığın yerine hiçbir şeyin geçmemesi lazım ama geleneklerin de yaşatılması lazım” diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kakava ateşinin sağlık, barış ve kardeşlik için sembolik olarak yakıldığını söyledi.
Çeribaşı Fikri Ocak da tüm insanlığa sağlık dilediğini belirterek, “2021 yılında Kakava şenliklerine tüm dünyayı ve Türkiye’yi davet etti.
Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kapsamında Tunca Nehri kenarında her yıl gerçekleştirilen konser, dilek ve çeşitli etkinlikler bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da, Kakava ve Hıdrellez şenliklerinin kutlandığı Sarayiçi meydanına vatandaşların kutlama yapmaması için giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı ve alana girmek isteyen vatandaşlar alana alınmadı.

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