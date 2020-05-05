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Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi, sembolik yakıldı

DHA

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, her yıl 56 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ateşi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Vali, Belediye Başkanı ve Çeribaşının katılımıyla sembolik olarak yakıldı. Üçlü heyet ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmadığı şenlik alanında Kakava alevi, koronavirüsün bir an önce bitmesi ve sağlık temennileriyle göğe yükseldi. Edirne'de, her yıl 56 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve...

Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi, sembolik yakıldı

<br>Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, her yıl 56 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ateşi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Vali, Belediye Başkanı ve Çeribaşının katılımıyla sembolik olarak yakıldı. Üçlü heyet ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmadığı şenlik alanında Kakava alevi, koronavirüsün bir an önce bitmesi ve sağlık temennileriyle göğe yükseldi.<br>Edirne'de, her yıl 56 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kutlanmadı. Sarayiçi bölgesinde Edirne Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte Kakava ateşi Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak yakıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının dışında kimsenin alınmadığı alanda alevler sağlık temennileriyle göğe yükseldi.<br>VALİ CANALP: BU FEDAKARLIK GELECEKTEKİ COŞKULU ŞENLİKLERİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK<br>Edirne Valisi Ekrem Canalp ise sağlık için alınması gereken fedakarlıklara dikkat çekerek Kakava ateşinin sadece 3 kişi tarafından yakılmasının bu fedakarlıklara dahil olduğunu belirtti. Canalp, "Hem Edirne hem de Türkiye olarak koronaya karşı mücadelemiz kesintisiz ve sürekli şekilde devam ediyor. Bu mücadelenin bu şekilde sürdürülebilmesi için belli fedakarlıkların da yapılması gerekiyor. Şu anda 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımız ve 20 yaşın altındaki vatandaşlarımız uzun zamandan beri büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Gene pek çok vatandaşımız evde kalmak suretiyle zorunlu haller dışında dışarı çıkmıyorlar. Bu fedakarlıkların sonuncusunu da aslında burada yaşıyoruz, Kakava şenliklerimizi de bugün sembolik olarak yapıyoruz. 14 asırlık bir geleneği yine bugün burada sadece 3 kişinin katılımıyla burada sembolik olarak kutluyoruz. Her sene mayıs ayı geldiğinde Edirne'de bir coşku havası, bir neşe havası ortaya çıkardı. Ancak bugün biz ümit ediyoruz ki yapmış olduğumuz bu fedakarlıklar önümüzdeki yıllardaki yapacağımız şenliklerin çok daha coşkulu olması için bir temel teşkil edecektir" dedi.<br>'HEM GELENEKSELLİĞİ KORUDUK HEM DE TEDBİR ALDIK'<br>Belediye Başkanı Recep Gürkan da sağlık tedbirlerinin bazen geleneklerin önüne geçebildiğini ifade etti. Gürkan, "Sağlık tedbirlerine de dikkat ederek diğer taraftan geleneğimizi de yaşatmak için sayın valimle beraber böyle bir karar aldık. Dedik ki bu yıl kakavanın o gelenekselliğini kesmeyelim, ara verilmiş olunmasın ama sağlık tedbirleri nedeniyle de sadece çeribaşımız belediye başkanı ve sayın valimiz 3 kişi bütün toplumu, devleti, halkı temsilen Kakava ateşimizi yakalım ve baharın bize getireceği bollukla, sağlıkla, bereketle inşallah bu koronavirüsün hem ülkemizden hem de dünyadan gitmesine sebep olacaktır" diye konuştu.<br>'KAKAVA SAĞLIK GETİRSİN'<br>Ateşin yakılmasının ardından konuşan Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava'nın tüm dünya ve Türkiye'ye sağlık getirmesini dile getirdi. Ocak, "Koronavirüs dolayısıyla bu yıl Kakava buruk geçiyor ama Allah'ın izniyle bu virüsü yeneceğimize inanıyorum. Kakava'nın hem ülkemize hem de dünyaya sağlık getirmesini diliyorum. 2021'de tüm dünyayı ve Türkiye'yi Edirne'ye ve Kakava şenliklerine davet ediyorum" dedi.<br>Kakava ateşinin yakılmasının ardından 3 kişilik davul ve zurna ekibi bir süre marşlar çaldı. Etkinlik mini eğlencenin ardından sona erdi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-05 14:23:15<br>

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