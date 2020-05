Edirne'de Romanlar Kakava'yı evlerinin önünde kutladı

<br>Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sembolik olarak ateşi yakılan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri´nin gecesinde, Romanlar mahallerinde ateşler yakarak, kutlama yaptı.<br>Kentte, her yıl 56 Mayıs arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi. Sarayiçi bölgesinde Edirne Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte Kakava ateşi Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak yakıldı. Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi Er Meydanı, koronavirüsü salgını nedeniyle, polis ekiplerince girişçıkışlara kapatıldı. <br>Roman vatandaşların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde akşam saatlerinde evlerinin önüne çıkan vatandaşlar ateş yaktı. Roman vatandaşları geleneklerine göre dilek tutup yaktıkları ateşin üzerinden atlamalarının ardından oyun havasıyla göbek atıp gönüllerince eğlendi. Kakava şenliklerinin yapıldığı alanın kapalı olması nedeniyle eğlencelerini mahallelerine taşıyan Romanlar, ritüelleri gereği şafak sökmeden Tunca Nehri´ne inip yüzlerini suyla yıkıp dileklerini dileyeceklerini söyledi.<br>Edirne Roman Eğitim Gönülleri Derneği Başkanı Turan Şallı, "Bugün Romanların heyecanını sevincini bulduğu gündür. Koronavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler nedeniyle her yıl yaktığımız dev Kakava ateşi etrafında toplanamadık. Bu güzel günümüzü, heyecanımızı mahallemizde kutluyoruz. Herkesin gönlünde huzur ve mutluluk olsun diyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY<br>2020-05-05 23:31:46<br>

