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Trakya Üniversitesi’nin öğrenci senatosu dijital ortamda toplandı

İHA

Türkiye'nin ilk ve en aktif öğrenci senatolarından biri olan Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in de katılımıyla, dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi’nin öğrenci senatosu dijital ortamda toplandı

Türkiye’nin ilk ve en aktif öğrenci senatolarından biri olan Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in de katılımıyla, dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.
Topluluk başkanları ve öğrenci temsilcilerinden oluşan 30’u aşkın öğrenci ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları; salgın çerçevesinde alınan önlemleri, atılan adımları ve hayata geçirilecek projeleri öğrencilerle birlikte değerlendirdi. Toplantıya katılan öğrencilerle tek tek sohbet eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak salgın sürecinde uzaktan eğitim, staj ve sınavlar başta olmak üzere eğitim ve öğretimde uygulamaya alınan önlemler ve hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek öğrencilerin önerilerini dinledi.
Yükseköğretim Kurulu’nun sürece yönelik yaklaşım ve değerlendirmelerini yakından takip ettiklerini ve alınan kararları hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Trakya Üniversitesi olarak tüm senaryolara hazırlıklıyız. Diğer üniversitelerin uygulamalarını da takip ediyor ve öğrencilerimizin lehine olduğunu düşündüğümüz uygulamaları en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmeden onların hak ve kazanımlarını koruyarak gerekli adımları atmaya ve sürekli bilgi paylaşımına devam edeceğiz. Hedefimiz öğrencilerimizin sağlığını korurken eğitimöğretim faaliyetlerimizi aksatmadan devam ettirmek. Bu konuda hassasiyet ve büyük bir gayretle hareket ediyoruz” dedi.
Toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de söz alarak öğrencilerle sohbet etti ve sürece dair düşüncelerini dile getirdi.
Zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten öğrenciler; sürece adapte olmaya çalıştıklarını, doğru kararların alınması için acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle uzaktan eğitim süreçlerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve eğitimöğretimde yaşanılması muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesinden ötürü Trakya Üniversitesi yönetimine teşekkür eden öğrenciler, her zaman desteklerini hissettikleri üniversite yönetiminin, bu süreçte de gerekli adımları atacağına ve öğrencilerin haklarını koruyan tedbirler alacağına inandıklarını dile getirdi.

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