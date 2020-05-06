<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak TIR'da, yangın tüplerinin içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.H.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'den çıkış yapmak üzere Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen sürücünün kullandığı TIR'da arama yaptı. Aramada 2 yangın tüpünün içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi, TIR sürücüsü İ.H.T. gözaltına alındı. İ.H.T., emniyetteki ifadesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-06 16:19:26<br>
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