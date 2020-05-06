Süt üreticisi kazanırken anne adayı ve bebeği de sağlıklı besleniyor - GAZİANTEP

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak TIR'da, yangın tüplerinin içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.H.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'den çıkış yapmak üzere Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen sürücünün kullandığı TIR'da arama yaptı. Aramada 2 yangın tüpünün içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi, TIR sürücüsü İ.H.T. gözaltına alındı. İ.H.T., emniyetteki ifadesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-06 16:19:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.