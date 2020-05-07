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Elektrik direği 6 yıldır leyleklerin yuvası oldu

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Duru Sokak üzerindeki elektrik direği 6 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Keşan, ilkbaharın gelişiyle leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Bazı leylekler ağaçların üstlerinde konuşlandıkları yuvalarda, bazıları ise elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarında hayatlarını sürdürüyor. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada...

Elektrik direği 6 yıldır leyleklerin yuvası oldu

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu.<br>Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Duru Sokak üzerindeki elektrik direği 6 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Keşan, ilkbaharın gelişiyle leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Bazı leylekler ağaçların üstlerinde konuşlandıkları yuvalarda, bazıları ise elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarında hayatlarını sürdürüyor. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 2 leylek konaklıyor.<br>Sokak sakinlerinden İsmet Yalçınkaya, leyleklerin 6 yıldır aynı elektrik direğinde bulunan yuvada konakladıklarını belirterek, "Mayıs ayında geliyorlar, ağustos ayı sonuna kadar kalıyorlar. Ağustos ayı sonunda da toplu halde göç ediyorlar. Biz bu hayvanları seviyoruz. Daha önce kırlangıçlar vardı ama onlar artık gelmiyor. Ama leylekler yıllar geçmesine rağmen yine aynı yuvasına geliyor. Çok akıllı hayvanlar. Burada yavruluyorlar da. Yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda buradan gidiyorlar. Kimseye de bir zararları yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-07 14:41:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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