Aç kalan köpekler, yiyeceklere hücum etti

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de eski çöplük bölgesinde yaşayan 300'e yakın köpek, beslenmeleri için getirilen yiyeceklere saldırdı. Yüzlerce köpeğin aynı anda yiyeceklere saldırmasıyla, getiren kişi güçlükle dağıtabildi.<br>Edirne'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması, belediyenin sokak hayvanlarını beslemek için yemek artıklarını aldığı fabrikaların faaliyetlerine ara vermesiyle birlikte, hayvanseverler oluşturulan çizelge ile sokak hayvanlarını nöbetleşe beslemeye başladı. Kentin eski çöplüğünde yaşayan yaklaşık 300 köpek için belediye barınma alanı oluşturmasının ardından buradaki hayvanlar, belediye ve gönüllüler tarafından beslenerek hayatta kalmaları sağlanıyor. Bölgeye giden bir grup hayvansever, araçlardan yiyecekleri çıkardığı sırada adete köpeklerin saldırısına uğradı. Hayvansever Koray Kurt´un kapalı kasa kamyonetiyle getirdiği çiğ tavuk etlerine köpekler saldırınca kısa süreli panik yaşandı. Köpeklerin saldırması nedeniyle korkan hayvan severler araçlarının üzerinden etleri atarak köpekleri beslediler.<br>Sokak hayvanlarını aralarında oluşturdukları çizelge ile gruplar halinde gönüllü olarak beslediklerini belirten Kerem Bengi, "Edirne'de eski çöplükteki köpeklerin beslenmeleriyle gönüllü olarak ilgileniyoruz. Haftanın belirli günleri 5 grup halinde gelip beslenmelerini yapıyoruz. Özelikle kuru mama kullanıyoruz. Çiğ mamalar hayvanların bağırsaklarında parazit oluştura biliyor. Haftanın 7 günü köpekler burada besleniyor" dedi.<br>'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MAMA TOPLUYORUZ'<br>Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen Şenay Tarun, ise "Yaklaşık 3.5 yıldır besleme yapıyorum bu bölgede. Son koronavirüs salgını sebebiyle, kentte hayvanseverler ile birlikte toplanıp sokak hayvanlarını beslemek için bir çizelge oluşturduk. Diğer arkadaşlarda geliyor beslemeye, şu an mamaya çok ihtiyacımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan sürekli yardım için paylaşım yapıyoruz. Buradaki hayvanlar çok açlar. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.<br>Hayvan severlerden Koray Kurt, hayvanları sürekli beslediklerini belirterek, "Edirne'de değişik noktalarda 300'e yakın sokak köpeğini beslemeye çalışıyoruz. Arkadaş grubu olarak kendi aramızda topladığımız paralarla kimsesiz köpekleri beslemeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-08 08:39:08<br>

