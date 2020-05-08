Edirne Valiliğinden 'gevşemeyin' çağrısı

Yeni tip korona virüs salgınına 270 kişinin yakalandığı, 17 kişinin hayatını kaybettiği ve günlerdir yeni vakanın görülmediği Edirne'de Valilik tarafından vatandaşlara 'gevşemeyin' çağrısı yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 5 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklamada il genelinde son 2 gündür korona virüs vakası görülmediğini belirterek, “Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında” açıklamasında bulunmuştu.

Vali Canalp'in bu açıklaması Edirnelileri sevindirirken, Valilikten bir açıklama daha geldi.

Edirne'de korona virüs salgını mücadelesinde alınan tedbirlerle önemli mesafe katedildiği belirtilen açıklamada, vaka sayılarındaki azalmanın Edirne halkının tedbirlere uyması sonucu başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Ancak rahatlama ve gevşemenin olmaması çağrısında bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne’mizde salgınla mücadelede alınan tedbirlerle önemli mesafe katettik. Vaka sayılarındaki azalma Edirne halkımızın tedbirlere büyük ölçüde uyması sonucunda başarılmıştır. Ancak bu iyilik hali bir rahatlama ya da gevşemeyi kesinlikle getirmemelidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak adına, sorumluluk duygusu içerisinde tedbirleri uygulamaya devam etmeli ve kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Evde kalmaya, zorunlu hallerde ev dışına çıktığımızda da sosyal mesafeyi korumaya devam edelim! Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız! Sağlıkla kalın."

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