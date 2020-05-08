Polis, Trafik Güvenliği Haftası’nda emniyet kemerlerini denetledi

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Edirne’nin Keşan ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla sürücülerin emniyet kemeri denetimini yapan trafik polisleri, araç kokusu hediye etti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 'Karayolu Trafik Haftası' dolayısıyla şehir içinde araçları denetledi. Eski Gelibolu Caddesi üzerinde sürücülerin emniyet kemeri kullanımlarını inceleyen ekipler, kemerlerini takan sürücülere teşekkür etti, takmayanları ise emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Her durdurulan sürücüye araç kokusu hediye eden trafik polisleri, aynı zamanda korona virüs tehlikesi sebebiyle gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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