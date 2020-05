Bahar yağmurlarıyla ayçiçeğinde yüksek verim bekleniyor

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin yemeklik ayçiçeği yağı üretimi merkezlerinden Edirne'de, kurak geçen kışın ardından gelen bahar yağmuru üreticinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Geçtiğimiz 5 gün içinde 50 kiloya yakın bölgemiz yağış aldı. Bu bizi sevindirdi. Ekili olan ayçiçeğine, buğdayımıza, kanolamıza hepsine iyi geldi. Hasatta yüksek verim bekliyoruz" dedi.<br>Türkiye'nin ayçiçeği, buğday ve pirinç üretimiyle tahıl ambarı olarak bilinen Edirne'de kurak geçen kışın ardından, son 40 günde metrekareyi düşen 150 kilogram yağış, üreticilerin yüzünü güldürüp, umutlandırdı. Ayçiçeği ihtiyacı olan suyu alıp sağlıklı bir şekilde toprak üzerinde boy verirken, yağan yağmur, buğday ve kanola üreticisini de sevindirdi. Ekimi tamamlanan ve kısa sürede toprak üzerinde boy veren ayçiçeği ile birlikte, yeşeren buğday ve sarı renkte çiçek açan kanola bitkisi tarlaları rengarenk görüntüye bürüdü. Kurak geçen kış aylarının ardından bahar yağmurlarıyla yüzü gülen üreticiler, hasattan yüksek verim bekliyor.<br>'YAĞIŞLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'<br>Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağmurun yüzlerini güldürdüğünü belirterek, "Edirne'de ayçiçeği ekimimizde sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Bölgemizin yağış almasıyla birlikte ayçiçeklerinde güzel gelişme yaşandı. Geçtiğimiz 5 gün içinde 50 kiloya yakın bölgemiz yağış aldı. Bu bizi sevindirdi tabi ekili olan ayçiçeğine, buğdayımıza, kanolamıza hepsine iyi geldi. Yağışlar yüzümüzü güldürdü ve özelikle buğdayın yağışa çok ihtiyacı vardı. Bu yağan yağmurla iyi bir sezon olacağını ümit ediyoruz" dedi.<br>'YAĞIŞLAR SAYESİNDE VERİM İSTENİLDİĞİ GİBİ OLACAK'<br>Bölgenin aldığı yağışların ardından rekolte ve verimde artış beklediklerini ifade eden Arabacı, "Edirne'de geçtiğimiz yıl 950 bin dönüm civarında ayçiçeği ekilmişti, bu yıl da 975 bin dönüm ayçiçeği ekildiğini söyleyebiliriz. Edirne, Türkiye sıralamasında ayçiçeği ekiminde 4'üncü sırada yer alıyor. Bu yüzden ayçiçeği ekiminde önemli bir bölgeyiz. Tabi bu yağan yağmurlarla birlikte bizim için önemli olan ayçiçeğini denk çıkarmak. Bütün ayçiçeği düzgün bir şekilde çıkış sağlarsa onun büyümesi, gelişimi tabi yağan yağmurlarla desteklemesiyle birlikte gelişimini sağlayıp istenilen verim oluşacak kanaatindeyiz. Yani bu aldığımız yağışlar güzel, ayçiçeğinin denk çıkmasını sağladı. Ama bundan sonra alacağımız yağışlar da iyi olursa, hayırlı bir sezon geçireceğimiz düşüncesindeyim. Bundan sonra belirli aralıklarla azda olsa sık yağışlar alırsak ayçiçeğinde istenilen rekolte ve istenilen verime ulaşılır" diye konuştu.<br>Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de takibiyle, üretimde çok hassas davrandıklarını bu yüzden ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.<br>'GİDİŞAT ÇOK İYİ'<br>Edirne'nin Büyükismailçe köyünde ayçiçeği üretimi yapan Erdal Akgün, "2019 Ağustos ayından bu yana yağış beklentileri içinde umutsuzluğa gömülmüşken bir anda bahar yağmurlarıyla birlikte, Edirne ve Trakyalı ayçiçeği üreticisinin yüzü gülmeye başladı. Son bir aydan bu yana çok verimli yağışlar aldık. Kış kuraklığını atlattık diyebiliriz. Hava tahmin raporlarına baktığımızda da umutlarımız artıyor. Bu yıl ayçiçeği böyle giderse ayçiçeğinden yüksek verim alacağız. Ektiğimiz ayçiçeği tarlaları yağış aldığı için çok sağlıklı yetişiyor. Bu hem verimin hem de kalitenin artmasına neden olacak. Gerçekten çok iyi. İnşallah yüzümüz gülecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-09 10:05:19<br>

