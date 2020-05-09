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Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

DHA

Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle kutladı.<br>Keşan Devlet Hastanesi Acil Servis'te veri giriş personeli olarak görev yapan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle bir süredir göremediği kızının doğum gününü kutlamak için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ulaştı. Başkan Helvacıoğlu, bunun üzerine anneannesi Gülnaz ve dedesi İsmail Yılmaz'ın yanında kalan Ayşe Sena'nın Yukarı Zaferiye Mahallesi Tarhan Sokak'taki evine gitti. Anne Özlem Bağırtlak, Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaparak, kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü kutladı. Ayşe Sena, daha sonra getirilen pastadaki mumları üfledi.<br>Başkan Helvacıoğlu, koronavirüs ile mücadelede her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Bu süreçte fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendi aileleriyle değil bizlerle ilgileniyor. Ayşe Sena kızımız bugün 2 yaşına bastı. Biz de ona sarılamıyoruz ama annesinin yerine doğum gününü kutluyoruz. Fedakarlıkları için minnetarız" dedi.<br>Özlem Bağırtlak da Başkan Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-09 20:16:43<br>

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