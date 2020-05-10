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50 gün sonra kol kola gezmenin mutluluğunu yaşadılar

İHA

Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmayan yaşlı çift, bugün kısıtlamanın 4 saat askıya alınması ile sokakta kol kola gezmenin mutluluğunu yaşadı.

50 gün sonra kol kola gezmenin mutluluğunu yaşadılar

Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmayan yaşlı çift, bugün kısıtlamanın 4 saat askıya alınması ile sokakta kol kola gezmenin mutluluğunu yaşadı.
Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar risk grubunda oldukları için 7 haftadır sokağa çıkamıyordu. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı. Edirne'de yaklaşık 2 aydır ilk kez evlerinden dışarıya çıkan Mustafa ve Halime Almadık çifti de kol kola gezdi. Sağlıkları için böyle bir uygulamadan memnun olduklarını söyleyen çift, herkesi kurallara uymaya davet etti. 2 aydır hiç evlerinden çıkmadıklarını ifade eden çift, uzun bir aranın ardından kol kola gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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