Edirne'de 65 yaş üstü sokağa akın etti

<br>Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar<br>koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saatlik sokağa çıkma izniyle birlikte kentteki yürüyüş parkurlarını doldurdu.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmadığı Edirne'de 65 yaş üstündekiler kendilerine verilen izinle birlikte bugün saat 1100'den itibaren sokağa çıkmaya başladı. Hava sıcaklığının 29 dereceyi bulduğu kentte güzel havayı da fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günler sonra sokağa çıkanlar, yürüyüş yaptı, marketlerden alış veriş yaparak, parklarda oturdu. Fatih Mahallesi'ndeki yürüyüş parkuru ağızlarında maske takarak yürüyen 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. <br>'ALKIŞLARLA DIŞARI ÇIKTILAR'<br>Edirne'de yaşayan 65 yaş üstü Feriha ve Mustafa Altınoğlu çifti saatin 11.00 olmasını balkonlarından dışarıyı izleyerek bekledi. Saatin gelmesiyle birlikte evlerinden ele elle çıkan çifti, komşuları balkonlarından alkışlayarak uğurladı. Dışarı çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Zehra Sipahi, "Koronavirüs salgını başladığından bu yana bize bulaşır diye evden çıkamıyorduk. Şimdi dışarı çıktık, çok mutluyuz. Doğanın güzelliğini görmek çok güzel. Evde çok sıkıldık. Şimdi biraz yürüyüş yaptıktan sonra kızım bizi dondurmacıya götürecek" dedi. Eşi doğan Sipahi de, "Evde sıkılmıştık dışarı çıkmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.<br>'SAATİN 11.00 OLMASINI ZOR BEKLEDİK'<br>Emekli öğretmen Feriha ve Mustafa Altınoğlu çifti de sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından evlerinin bulunduğu Fatih Mahallesi'ndeki parkurda yürüyüş yaptı. Feriha Altınoğlu, evde çok sıkıldıklarını, saatin dolmasını beklemekte zorlandıklarını belirterek, "Evde beklemekten çok sıkıldık. Dışarısı güneşli olduğu için biraz yürüyüş yapıp eve döneceğiz. Uygulamayı az buluyoruz. Hafta içinde de işlerimizi yapabilmemiz için izin verilseydi iyi olurdu" dedi.<br>'CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN<br>65 yaş üstü vatandaşlardan Nevin Akyol da, "Dünyada koronavirüs salgınını en kolay Türkiye atlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel bir uygulama. Bugün hem Anneler Günü hem de sokağa çıkma günümüz. Dışarısını özlemişim. Şöyle dolaşıp alışveriş yapıp eve döneceğim" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-10 15:19:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.