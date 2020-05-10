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Edirne'nin tarihi Alipaşa Çarşısı, açılışa hazır

DHA

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) TÜRKİYE genelinde AVM´lerin yarın açılmaya başlayacağının duyurulmasıyla sınır kenti Edirne´de, 50 günün ardından tekrar kapıların açılacağı 5 asırlık Alipaşa Çarşısı´nda son hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekiplerinin baştan aşağı dezenfekte ettiği tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, maskesiz esnaf ve müşterinin alınmayacağını belirterek, anonslarla sosyal mesafe kuralının hatırlatılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6´ncı kez toplanan kabinenin ardından normalleşme süreci kapsamında alınan karar, Edirne´deki esnafı da...

Edirne'nin tarihi Alipaşa Çarşısı, açılışa hazır

<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) TÜRKİYE genelinde AVM´lerin yarın açılmaya başlayacağının duyurulmasıyla sınır kenti Edirne´de, 50 günün ardından tekrar kapıların açılacağı 5 asırlık Alipaşa Çarşısı´nda son hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekiplerinin baştan aşağı dezenfekte ettiği tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, maskesiz esnaf ve müşterinin alınmayacağını belirterek, anonslarla sosyal mesafe kuralının hatırlatılacağını belirtti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6´ncı kez toplanan kabinenin ardından normalleşme süreci kapsamında alınan karar, Edirne´deki esnafı da sevindirdi. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan dükkanlarını yeniden açacak olmanın mutluluğunu yaşayan tarihi Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşılarının esnafı son hazırlıklarını bitirirken, Edirne Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, tüm hijyen önlemlerini aldıklarını belirtti.<br>`BİR SÜRE DAHA MASKEYLE YAŞAMAYA ALIŞMALIYIZ´<br>Çarşıları 50 gün sonra açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yılmaz Sanış, tarihi Alipaşa Çarşısı´nın 6 girişinden sadece 3´ünün aktif olacağını söyledi. Sanış, "50 gündür kapalıydık ve esnafımız çok zor durumdaydı. Çok şükür yarın çarşılarımızı açıyoruz. 6 giriş kapımız var fakat bunların sadece 3´ü açık olacak. Diğer kapılar açılmayacak. Evet, kontrollü bir normalleşmeye dönüyoruz. Gelen ziyaretçilerden şunu istiyoruz, lütfen maskesiz dışarı çıkmayalım. Bu maskelerle bir süre daha yaşamaya alışmalıyız" dedi.<br>`HEM HİJYEN HEM DE SOSYAL MESAFE ÖN PLANDA OLACAK´<br>Çarşıya maskesiz esnaf ve müşterinin alınmayacağını belirten Sanış, "Bizim de kesinlikle bir kuralımız var, maskesi olmayan esnaf dükkan açamayacak. Bu kesin kural. Maskesi olmayan ziyaretçiyi çarşıya almayacağız. Burada hem sosyal mesafe hem de hijyen ön planda olacak. Biz valiliğimizin verdiği dezenfektanla her sabah çarşımızı 1 kere dezenfekte edeceğiz. Sürekli çarşının içerisinde anonslarla sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Önce sağlık diyoruz, ticaret ikinci planda. Herkesin bizim gösterdiğimiz duyarlılığı göstermesini diliyoruz" diye konuştu.<br>EKİPMAN DESTEĞİ SAĞLANACAK<br>Çarşıların dezenfeksiyon çalışmalarını inceleyen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da "Edirne Belediyesi olarak daha önce 2 defa dezenfeksiyon işlemi yapmıştık çarşılarımıza. Bugün de yine dezenfekte işlemini yaparak pazartesiye hazır olmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda biz Arasta, Bedesten ve Alipaşa çarşılarımızın hepsine gerekli desteği vereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlara ateş ölçer, maske ve el dezenfektanları teslim edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-10 15:49:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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