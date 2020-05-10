En çok arkadaşlarını özlediler

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüsü yayılması tehdidi sebebiyle dışarı çıkmaları geçici bir süreliğine kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Günler sonra dışarıda olmanın tadını yürüyüş yaparak çıkaran vatandaşlar, en çok arkadaşlarını özlediklerini söyledi.

Saat 11.00’de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün 50 gün sonra sokağa çıktı. Vatandaşlar, günler sonra ilk kez evlerinden dışarı çıktılar. Evlerinde sıkıldıklarını ancak yine de tedbir için kurallara uymak zorunda olduklarını belirten vatandaşlar güneşli havada uzun uzun yürüdü.

Arkadaşları ile evde telefonla görüşmeye çalıştıklarını belirten bir vatandaş, “En çok kahvehanede arkadaşlar ile oturmayı ve çay içmeyi özledi. Temiz havada zaman geçirmek ve konuşmak istiyorum eşle dostla inşallah bu virüs en kısa zamanda geçer” derken bir başka vatandaş ise, “Balık tutmayı özledim, şu virüs bir gitsin, ilk önce sahile gidip balık tutacağım kimse de beni oralardan geri getiremeyecek” dedi.

Saat 15.00’te biten izinin ardından evlerine dönen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar en kısa zamanda virüs tehdidinin geçmesini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.