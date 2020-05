Edirne'de, tarihi Alipaşa Çarşısı'nın kapıları açıldı 

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 5 asırlık Alipaşa Çarşısı, 50 gün aradan sonra bugün yeniden açıldı. Belediye ekiplerinin baştan aşağı dezenfekte ettiği tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, maskesiz esnaf ve müşterinin alınmayacağını belirterek, anonslarla sosyal mesafe kuralının hatırlatılacağını belirtti.<br>Edirne'de Mimar Sinan'ın 1569 yılında yaptığı, kentin en önemli alışveriş merkezlerinden olan Alipaşa Kapalı Çarşısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gün önce kapılarını kapattı. Tarihi çarşıda, bugün AVM'lerin açılmasıyla birlikte yönetim olarak tekrar kapıların müşterilere açılmasına karar verildi. Çarşıya 65 yaş ve üstü kişiler alınmazken, maske, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kurallarıyla müşterilerin girişine izin veriliyor. Alipaşa Çarşısı'nda 128 dükkandan neredeyse tamamı açılırken, temizlik çalışmasının ardından müşterilere hizmet verilmeye başlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katılımıyla kapıları açılan çarşı, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. <br>Başkan Gürkan, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla berberler, kuaförler güzellik merkezleri ve AVM'lerin bugün kapılarını açtığını belirterek, "Edirne tarihi kültürel yapısı ile 3 tane tarihi AVM'ye sahip. Bunlar alışveriş çarşıları dediğimiz tarihi yapılar. Bunlardan Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı, Bedesten ve Selimiye Cami altındaki Arasta Çarşısı. Tarihi 3 çarşıda yaklaşık 300 esnaf arkadaşımız çalışıyor. Edirne Belediyesi olarak biz de çarşıların dezenfektesini yaptık. Yaklaşık 45 gündür çarşı kapalı ve esnafımız çok zor günler geçirdi inşallah işleri düzelir. Biz de bugün 3 çarşımızın esnaflarına dezenfekten ile ateş ölçer cihazlar verdik" diye konuştu. <br>'1 HAFTA DENEME AMACIYLA AÇIK KALACAĞIZ'<br>Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise valilik ve belediyenin destekleriyle tarihi çarşının kapılarını tekrar açtıklarını belirterek, "Bugün tarihi çarşımızın kapılarını açtık ama bu sadece bir deneme. 1 hafta boyunca denemek amacıyla açık kalacağız. Deneyeceğiz, bakacağız, her şey yolunda giderse açık kalmaya devam edeceğiz. Hayat kapattığımız gibi başlamayacak. Şu an kontrollü bir yaşam olacak. Çarşıya maskesiz vatandaş almayacağız. Ateşlerini ölçüp sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vereceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-11 13:15:37<br>

