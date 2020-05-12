Otomobilde 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

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<br>Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA) EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajındaki kutuda 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki kutu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL<br>2020-05-12 10:54:35<br>

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