Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK desteği

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Keklicek ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Ayaz’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen iki proje, “TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Keklicek’in yürütücülüğünde, Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar ve ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sezer Ulukaya’nın araştırmacı olduğu ekip tarafından hazırlanan “Tek Taraflı Diz Altı Amputasyonu Olan Bireylerde Fantom Hissinin Yürüyüşün Otokorelasyon Özelliğini Etkileyip Etkilemediğini Araştırmak” isimli proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan ilk proje oldu.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Ayaz’ın yürütücülüğünü yaptığı ve Prof. Dr. Fatma Kaynak Onurdağ’ın danışman, Doç Dr. Suzan Ökten, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Oltulu, Arş. Gör. Dr. Gülcan Kuyucuklu ile Kırklareli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Eray Alçığır’ın araştırmacı olarak yer aldığı ekip tarafından hazırlanan “Sıçan Kolon Kanseri Modelinde Lactobacillus Acidophilus ile Desteklenmiş Bağırsak Mikrobiyotasının miRNA’ların Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması” isimli projenin de “TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.