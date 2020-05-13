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Edirne'de vatandaşlar dışarıya akın etti; sokak müzisyenleri konser verdi

DHA

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanınca vatandaşlar, sokaklara çıktı. Girişlerine kısıtlama getirilen kentin kalabalık caddelerinden Saraçlar'da, müzisyenler de şarkı söylemeye başladı. Valilik, anonslar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.  Edirne'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, önemli merkezler dezenfekte edildi, ana cadde ve sokaklara girişlere kısıtlamalar getirildi. Caddelerde özellikle yoğun olan belirli bölgelerde vatandaşların ateşleri ölçülüp,...

Edirne'de vatandaşlar dışarıya akın etti; sokak müzisyenleri konser verdi

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanınca vatandaşlar, sokaklara çıktı. Girişlerine kısıtlama getirilen kentin kalabalık caddelerinden Saraçlar'da, müzisyenler de şarkı söylemeye başladı. Valilik, anonslar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi. <br>Edirne'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, önemli merkezler dezenfekte edildi, ana cadde ve sokaklara girişlere kısıtlamalar getirildi. Caddelerde özellikle yoğun olan belirli bölgelerde vatandaşların ateşleri ölçülüp, maske takmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, banka ve PTT gibi kalabalığın oluştuğu yerlerde sosyal mesafe kuralının sağlanması için demir bariyerler çekildi. Kentte alınan önlemlerin de etkisiyle vatandaşlar bu tedbirlere dikkat edince koronavirüs vaka sayısında büyük düşüş yaşandı.<br>MÜZİSYENLER DE ÇIKTI<br>Edirne'de hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması ve iş yerlerinin büyük bölümünün de açılmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi alt yapı çalışmalarının sürmesine rağmen gün boyu insanların akınına uğradı.<br>Kalabalığı gören sokak müzisyenleri de cadde üzerindeki yerine alarak şarkılar söylemeye başladı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyerek sokağa çıkan vatandaşlara Trakya şarkılarıyla konser veren sokak müzisyenleri, kendi besteledikleri 'koronavürüs' şarkısıyla da 'evde kal'ın çağrısı yaptı. Müzisyenlerin şarkılarını seslendirdiği sırada vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.<br>'GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İÇİN ÇIKTIM'<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara uyduğunu ve evde kalmaktan sıkılıp güneşlenmek için dışarı çıktığını söyleyen Erdoğan Sertcan, "Ben genelde evdeyim. Güneşten faydalanmak için sadece bugün dışarıya çıktım. Devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Normalde dışarı çıkmıyorum" dedi.<br>Faturalarını ödemek için dışarı çıktığını söyleyen Güler Korça ise, "Faturalarımı ödemem gerekiyordu. Bu nedenle dışarı çıktım. Koronavirüs dolayısıyla maddi açıdan zor günler geçirsek de ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkmamız gerekiyor. Gerekmedikçe, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.<br>İki aydır evde olduğunu ve ilaç almak için dışarı çıktığını söyleyen Yunus Durmuş, "Mecburen ilaç almak için çıktım. Bu zamana kadar kurallara uydum. Esnaf olmama rağmen uyarılara dikkate alıp hiç dışarı çıkmamıştım" dedi.<br>VALİLİK: KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürekli devriye görevi yürüterek, anonslarla vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarılarını sürdürdü. Halkın sokağa dökülmesi üzerine de Edirne Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:<br>"Edirne'mizde salgınla mücadelede alınan tedbirlerle önemli mesafe kat ettik. Vaka sayılarındaki azalma Edirne halkımızın tedbirlere büyük ölçüde uyması sonucunda başarılmıştır. Ancak bu iyilik hali bir rahatlama ya da gevşemeyi kesinlikle getirmemelidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak adına, sorumluluk duygusu içerisinde tedbirleri uygulamaya devam etmeli ve kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Evde kalmaya, zorunlu hallerde ev dışına çıktığımızda da sosyal mesafeyi korumaya devam edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Sağlıkla kalın."DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-13 08:50:33<br>

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