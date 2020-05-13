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Edirne'de çocuklar parklara akın etti, uçurtma uçurdu

DHA

Ünsal YÜCEL Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE genelinde bugün başlayan 4 saatlik 014 yaş arası sokağa çıkma izniyle, Edirne'deki çocuklar park ve bahçelere akın etti. Aileleriyle evlerinin yakınındaki parklarda bisiklet sürüp top oynayan çocukların yanı sıra, kimisi ise uçurtma uçurmayı tercih etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüyle birlikte sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı  çocuklardan  0-14 yaş aralığında olanlar, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez dışarı çıktı. Ülke genelinde 11.00 itibariyle 4 saatliğine dışarı çıkan çocuklar,...

Edirne'de çocuklar parklara akın etti, uçurtma uçurdu

<br>Ünsal YÜCEL Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE genelinde bugün başlayan 4 saatlik 014 yaş arası sokağa çıkma izniyle, Edirne'deki çocuklar park ve bahçelere akın etti. Aileleriyle evlerinin yakınındaki parklarda bisiklet sürüp top oynayan çocukların yanı sıra, kimisi ise uçurtma uçurmayı tercih etti.<br>Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüyle birlikte sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı  çocuklardan  0-14 yaş aralığında olanlar, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez dışarı çıktı. Ülke genelinde 11.00 itibariyle 4 saatliğine dışarı çıkan çocuklar, sınır şehri Edirne'de de evlerinin yakınındaki park ve bahçelere akın etti. Aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar bisiklete binip top oynarken, kimisi ise uçurtma uçurmayı tercih etti. Uzun süre sonra dışarı çıkarak oyun oynayan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.<br>'DIŞARI ÇIKMAYI ÇOK ÖZLEMİŞTİK'<br>Arkadaşlarıyla birlikte evinin önündeki parka gelerek bisiklet süren Sait Mustafa Kansız (10), "Koronadan dolayı evde sıkılıyoruz ama dışarı çıkmayı çok özlemiştik. İzin verildi sokağa çıkma yasağı 4 saatlik kaldırıldı. Mutlu olduk bundan dolayı. Bugün bisiklet sürüyorum, futbol oynayacağım. Sosyal mesafeyi koruyup maskelerimizi takarak arkadaşlarımla sohbet edeceğim" dedi.<br>'DOYA DOYA OYUN OYNAYACAĞIM'<br>Talat Efe Civaner(10), de doya doya oyun oynamak istediğini söyledi. Civaner; "Evde hep arkadaşlarımla telefonla görüşüyorduk. Artık dışarı çıkıp temiz hava alabildik. Bu nedenle çok mutluyuz. Bisiklet kullanıyoruz şu an. Sonrasında yine başka oyun oynamak istiyorum. Doya doya oynayacağım" diye konuştu.<br>YENİ DOĞAN BEBEKLERİNİ İLK KEZ ÇIKARDILAR<br>6 aylık kızları Gülşah Lina Dinçer'i ilk defa dışarı çıkaran baba Bayram Dinçeroğan kızımızı hava almak için dışarı çıkardık. İlk defa dışarı çıkıp hava alıyor. 6 aylık kızımız. Bugün onunla dolaşacağız. Ağaçlık yerlere gidip doğayı göstereceğiz ona. Koronavirüs dolayısıyla onu korumak için biz de uzun süredir çıkamıyorduk. Hem bize hem ona çok iyi oldu bu izin. Tabii bunu yaparken sosyal mesafeye özen göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.<br>İZİNLİ SAATLERİNDE UÇURTMA UÇURDULAR<br>Caner Gurbet ise iznini arkadaşlarıyla uçurtma uçurarak geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gurbet; "Sokağa çıkma yasağı kalktı, o nedenle çok mutluyum. Ben de uçurtma uçurmaya geldim. Biraz uçurtma uçurup sonra parka gideceğim. Evde çok sıkılıyorum bu izin çok iyi oldu. Çok mutluyum" dedi.<br>KEŞAN'DA ÇARŞIYA ÇIKTILAR<br>Edirne'nin Keşan ilçesinde ise çocuklar ebeveynleri eşliğinde çarşıya akın etti. Bazı çocuklar ise bisiklete binerek, sokak aralarında top oynadı. Çocukları Melis ve Mustafa Efe Göçmen'i dışarı çıkaran Sibel Balcı Göçmen, çocukların evde sıkıldığını ve kısa sürede olsa dışarıda olmalarının güzel olduğunu belirterek, "Şu an çocuklar için alışveriş yapıyoruz. Yürüyüş yapacağız. Saat 15.00'te de yine eve döneceğiz" dedi.  59 gündür evde olduğunu ifade eden Yağmur Ayaroğlu, "Uzun bir süre geçti. Evdeyken ders çalıştım. Kendime hobiler buldum. Resim ve işlemeler yapıyorum. Bugün gezinmeye çıktım" diye konuştu.  Babası Kemal Ayaroğlu ise evde çocukların evde sıkıldığını dile getirerek, "Bugün 11.00'de annesiyle beraber çıktı. Belediyeden maske ve Nutuk kitabı aldı. Biz lokantacılık yapıyoruz. Yemek servisi bittikten sonra parka gideceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-13 14:56:19<br>

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