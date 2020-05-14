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Yıllar sonra tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı Minik Aysu’yla birlikte dertleri de büyüdü Ayağa kalkma mutluluğunu yaşaması için 7 bin lira gerekiyor

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Aysu Caymaz, 3 yıl önce ayağa kalkıp adım atmanın mutluluğunu yaşamışken, şimdi ise 4 yıl sonra tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Yıllar sonra tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı Minik Aysu’yla birlikte dertleri de büyüdü Ayağa kalkma mutluluğunu yaşaması için 7 bin lira gerekiyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Aysu Caymaz, 3 yıl önce ayağa kalkıp adım atmanın mutluluğunu yaşamışken, şimdi ise 4 yıl sonra tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Aysu’nun tekerlekli sandalyeden kurtulup tekrar ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki walker destekleyicisini alamayan ve kızlarının “ne zaman walker alacaksınız, ben ne zaman ayağa kalkabileceğim” sorusuna cevap veremeyen Caymaz ailesi, yardım bekliyor.
Uzunköprü’nün Habib Hoca Mahallesi’nde yaşayan dört çocuklu Caymaz ailesinin çocuklarından biri olan Aysu’ya beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırmasıyla ortaya çıkan "hidrosefali" ve fetal omurilik kanalının tamamen kapanmaması nedeniyle "spina bifida" tanısı henüz anne karnındayken konuldu.

Aysu’yla birlikte dertleri büyüdü
2013 yılında gözlerini dünyaya açan Aysu, 7 yaşına kadar 3 ameliyat geçirdi. Ailesinin sevgisiyle hayata tutunmaya çalışan Aysu, ailesinin 4 yıl önce bir medikal de yaptırdığı walker ile ayağa kalkıp yürümeye başlamışken bugünlerde ise walkerin küçük gelmesi ve Aysu’nun ayaklarına uymaması nedeniyle Aysu tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

En büyük hayali kapı önünde ayakta durabilmek
Yıllardır hayata sımsıkı tutunarak etrafına gülücükler saçan ve ayakta durup adımlar atması en büyük tesellisi olan Aysu, şimdi ise ayağa da kalkamıyor kapı önüne de çıkamıyor. Dün 014 yaş arasındaki çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni, en büyük hayali kapı önünde ayakta durabilmek olan Aysu için hiçbir şey ifade etmedi.

“Ayağa kalkabilmesi için walker gerekli, fiyatı 7 bin lira”
Aysu’nun ayağa kalkabilmesi için 4 yıl önce Edirne’de bir medikal de walker yaptırdıklarını söyleyen Anne Aynur Caymaz, biricik kızları Aysu’nun büyümesiyle birlikte artık walkerin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, Aysu’nun tekrar ayağa kalkabilmesi için yeni walker yapılması gerektiğini ve bununda maliyetinin yaklaşık 7 bin lira olduğunu anlattı.
Aysu’nun walkırla ayakta durup adımlar attığı zaman çok mutlu olduğunu vurgulayan anne Aynur Caymaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni walker yaptıramadıkları için biricik kızlarının tekrar tekerlekli sandalye kullanmaya başladığını söyledi. Kızlarının “ne zaman walker alacaksınız, ben ne zaman ayağa kalkabileceğim” sorusuna cevap veremedikleri için çok üzüldüklerini anlatan anne Caymaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle walker yaptıramadıklarını söyledi.
Anne Caymaz, hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini ifade etti.

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