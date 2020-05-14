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Trakya Üniversitesi’nin dezenfektan üretim kapasitesi günlük 8 tona yükseldi

İHA

Trakya Üniversitesi, Covid19 salgınına karşı mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk günden bu yana Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda, ihtiyaçları karşılamak için hızla harekete geçen ve bir üretim seferberliği başlatan Trakya Üniversitesi, dezenfektan üretiminde ciddi bir artış sağladı.

Trakya Üniversitesi’nin dezenfektan üretim kapasitesi günlük 8 tona yükseldi

Trakya Üniversitesi, Covid19 salgınına karşı mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk günden bu yana Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda, ihtiyaçları karşılamak için hızla harekete geçen ve bir üretim seferberliği başlatan Trakya Üniversitesi, dezenfektan üretiminde ciddi bir artış sağladı.
Bu doğrultuda, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edine İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan’ın ve ekiplerinin destekleriyle, Trakya Üniversitesi’ne ait laboratuvarlarda, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından üretilen dezenfektanın üretim kapasitesi günlük 8 tona çıkarıldı.
Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, “önce sağlık” anlayışıyla hareket eden ve önemli bir sorumluluğu yerine getirmek için gönüllü olarak bir araya gelen Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim elemanları, kendi ürettikleri dezenfektanla Covid19’a karşı alınan önlemlere katkı sağlamaya devam ediyor. Edirne ve ilçeleri başta olmak üzere, kentin ve bölgenin dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretim yapan Kimya Bölümü akademisyenleri, salgının devam etmesiyle artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretim kapasitesini daha da artırarak günlük 8 tona yükseltti. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim öncülüğünde, yerli ve milli imkânlarla bir üretim seferberliği başlatan Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, Prof. Dr. Çiğdem Batıgöç, Prof. Dr. Dilek Bakırcıoğlu, Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Doç. Dr. Hakkı Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Sezer ve Araş. Gör. Dr. Ali Osman Karatavuk, kimya bölümündeki diğer öğretim elemanlarının da desteğini alarak, ilk etapta ulaşmayı başardıkları 500 litre dezenfektan üretimini, 3 hafta içerisinde 8 tona çıkarmayı başardı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleriyle, Trakya Üniversitesi’nin uzman kimyagerleri tarafından üretilen dezenfektan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan tüm noktalarda güvenle kullanılıyor. Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin gönüllü gayretleriyle üretilen günlük 8 ton dezenfektan, Edirne ve ilçeleri başta olmak üzere hastaneler, iş yerleri, karantinaya alınan bölgeler, belediyeler, gümrük kapıları, yurtlar, askeriye kışlaları, sağlık ocakları, cezaevleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılıyor.
Üniversitenin bir fabrika gibi çalışarak tüm Edirne'nin dezenfektan ihtiyacını karşıladığını söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversite olarak Covid19 salgınıyla ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde üniversitenin pek çok fakültesi seferber oldu. Değerli Hocalarımızın araştırmaları sonucunda, temizlikte kullanılan çamaşır suyundan 80 kat daha aktif, insan için güvenli, ucuz bir molekül tespit edildi ve hızla çalışmalara başlandı. 100, 200 ve ardından 500 litre ile başlayan üretim, bugün 8 tona ulaşmış durumda. İlin tamamına, sınır kapılarına, cezaevlerine, askeriyeye, okullara, belediyelere, hastanelere bu dezenfektan madde gönderiliyor ve güvenle kullanılıyor. Viral yük dediğimiz yükü azaltacak önlemler bu şekilde sağlanmış oluyor. İnsan sağlığı açısından böyle faydalı bir iş yapmak bizlere gurur veriyor. Bilim yuvalarının önemi de böyle durumlarda bir kez daha ortaya çıkıyor. Üniversitemiz bir eğitim kurumuydu, bir anda fabrikaya dönüştü. İnşallah ülkemiz bu krizden böyle güzel örneklerle çıkacak. Üretim aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Edirne Valiliği ve İl sağlık Müdürlüğü’ne gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Trakya Üniversitesi Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı’nda, Covid19 salgınının ilk görüldüğü Mart ayından bu yana, dezenfektan üretimi devam ediyor.

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