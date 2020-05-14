Çay ocağında kumar oynayan 4 kişiye 17 bin lira ceza

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ruhsatsız çay ocağında kumar oynayan 4 kişiye, 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 17 bin 100 lira ceza uygulandı.<br>Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Bakırcılar Caddesi üzerindeki bir çay ocağında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, M.Y., H.K., A.Ş. ve G.Ç.'yi kumar oynarken yakaladı. Emniyete götürülen 4 kişiye 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 17 bin 100 lira ceza kesildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-14 13:50:04<br>

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