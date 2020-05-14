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Keşan’da 35 motosiklet ve sürücüsüne 78 bin 774 TL ceza kesildi 56 personel ile yapılan uygulamada 78 bin 774 TL ceza kesildi

İHA

Keşan’da 35 motosiklet ve sürücüsüne 78 bin 774 TL ceza kesildi 56 personel ile yapılan uygulamada 78 bin 774 TL ceza kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde motosiklet ve sürücülerine yönelik olarak 56 personel ile uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 35 araç ve sürücüye 78 bin 774 TL ceza kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde motosiklet ve onların sürücülerine 11.3013.00 ve 14.3016 saatleri arasında iki periyod halinde uygulamalarda bulundu.
9 cadde ve sokak üzerinde ring halinde olacak şekilde 6 kapama noktasında sabit olarak yapılan uygulamalara 56 personel katıldı.
Uygulamalar sırasında 35 araç ve sürücüne, ehliyetsizlik, yetersiz ehliyet, sigortasızlık, muayenesizlik ve tescil kaydının bulunması gibi çeşitli sebeplerden dolayı 78 bin 774 TL cezai işlem uygulandı.
Eksiklikleri giderilmeyen 9 motosiklet sigortasızlıktan, 7 motosiklet tescil belgesi bulunmamasından, 1 motosiklet Hurda belgeli olmasından, 1 motosiklet çekme belgeli olmasından ve 7 motosiklet Ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetten olmak üzere toplam 25 motosiklet ise Yedi Emin Otoparkı'na çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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