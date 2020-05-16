Yaşı küçük hırsızlık şüphelisi tutuklandı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.D. (17), tutuklandı. Ö.D.'ye 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağına uymadığı için de 3 bin 150 lira cezası kesildiği öğrenildi. <br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, art arda yaşanan 7 hırsızlık olayının ardından çalıma başlattı. Şüphelilerin Ö.D. ve K.C.A. olduğu belirlendi. İki şüpheli, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şifa Sokak'ta yakalanarak, gözaltına alındı.<br>K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.D. ise mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.<br>Ö.D.'nin daha önce de hırsızlık suçundan mahkemece ev hapsine çarptırıldığı, 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira cezası verildiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-16 10:11:16<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-