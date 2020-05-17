Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde merada otlattığı boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.<br>Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzi Cinci, yanında çoban ile birlikte büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya gitti. Bu sırada sürüdeki bir boğa, Cinci´ye saldırdı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci, yanındaki çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Cinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Feyzi Cinci´nin cansız bedeni, hastane morgunda nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-17 17:31:34<br>
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