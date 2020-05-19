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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı

DHA

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını nedeniyel sosyal mesafe kurallarına göre kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada törene katılanların yanında, caddeden geçiş yapan araçların sürücüleri kontak kapatıp dışarı çıkarak Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ün, Türk gençliğine emanet ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edirne'de, düzenlenen törenle kutlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende,...

Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı

<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını nedeniyel sosyal mesafe kurallarına göre kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada törene katılanların yanında, caddeden geçiş yapan araçların sürücüleri kontak kapatıp dışarı çıkarak Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.<br>Atatürk'ün, Türk gençliğine emanet ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edirne'de, düzenlenen törenle kutlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve müdürlük görevlilerinin yanı sıra MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de katıldı.<br>İl Müdürü Selim Ak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Bu sırada, tören alanının yanındaki caddeden geçen tüm araçların sürücüleri kontak kapatarak dışarı çıktı ve hazır ola geçti. Vatandaşlar, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.<br>'19 MAYIS SADECE BİR TARİHTEN İBARET DEĞİLDİR'<br>Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, tören sonrası yayınladığı açıklamada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla milletin büyük uyanışının gerçekleştiği, bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'ın 101'inci yılına ulaşmanın büyük mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Ak, "Kahraman milletimiz; özünden aldığı güçle kendi küllerinden dirilip varlık ve bekasını daimi kılmasını bilmiştir. Bu topraklarda bin yıl yaşamış olan milletimiz, İstiklal mücadelesi ile bir kere daha vatanında koparılamayacağını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Büyük önder Atatürk; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek bu gerçeği tüm dünyaya ilan etmiştir. 19 Mayıs sadece bir tarihten ibaret değildir. Fakr-u zaruret içindeki bir milletin, vatanı söz konusu olduğunda neler yapacağının, neleri göze alacağının başlangıç tarihidir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU <br>2020-05-19 11:26:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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