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Sokaklar şenlendi

İHA

Sokaklar şenlendi

Edirne'de 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izninin başlamasıyla, 4 saatliğine de olsa sokaklar ve parklar çocuk sesleriyle şenlendi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 14 yaş altı çocuklar 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile kendini sokağa atan çocuklar adeta özgürlüğün tadını çıkardı.
Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların parklarda gönüllerince eğlendikleri görüldü.

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