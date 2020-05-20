Mühürlenmek istenen iş yerinde okey oynayan 4 kişiye 12 bin TL ceza

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'de, daha öncede kumar oynatıldığı için işlem yapılan çay ocağını mühürlemeye giden polis ve zabıta ekipleri, içeride 4 kişinin okey oynadığını belirledi. 4 kişiye, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 12 bin 732 TL ceza uyguladı.<br>Keşan Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha önce kumar oynandığı için adli işlem yapılan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çay ocağını mühürlemeye gitti. Ekipler, içeride 4 kişinin okey oynadığını tespit etti. Polis, 4 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 12 bin 732 TL ceza kesti. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-20 22:17:40<br>
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