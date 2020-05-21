Ergene Nehri’nde 50 yıllık sorun bitiyor, Meriç Nehri’nin suyu 13 kilometrelik kanal ile artık Ergene Nehri’ne akıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ergene Nehri’nde 50 yıllık sorun bitiyor, Meriç Nehri’nin suyu 13 kilometrelik kanal ile artık Ergene Nehri’ne akıtılıyor

İHA

Bir zamanlar Trakya'nın can damarı olan ancak 50 yıldır sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenerek adeta ölü bir nehir haline gelen Ergene Nehri'ndeki suyun kalitesinin yükseltilmesi ve bölge çiftçisinin sulu tarım yapabilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yıllardır çalışmalar gerçekleştirdiği proje hayata geçti ve Meriç Nehri'nden Ergene Nehri'ne su aktarılmaya başlandı.

Ergene Nehri’nde 50 yıllık sorun bitiyor, Meriç Nehri’nin suyu 13 kilometrelik kanal ile artık Ergene Nehri’ne akıtılıyor

Bir zamanlar Trakya’nın can damarı olan ancak 50 yıldır sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenerek adeta ölü bir nehir haline gelen Ergene Nehri’ndeki suyun kalitesinin yükseltilmesi ve bölge çiftçisinin sulu tarım yapabilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yıllardır çalışmalar gerçekleştirdiği proje hayata geçti ve Meriç Nehri’nden Ergene Nehri’ne su aktarılmaya başlandı.
Kirlilikten dolayı suyu siyah akan Ergene Nehri'ni temizlemek için başlatılan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları sürüyor. Türk Mühendislerinin tasarladığı tünel açma makinesi “Lale” ile açılan tünellerle Ergene Nehri’nin suyu arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'ne pompalanacak. Derin Deşarj Projesinin tamamlanmasıyla birlikte Ergene Nehrine atık su akıtılmayacak.

13 kilometrelik su kanalları oluşturuldu
Ergene Nehri’ne su akıtılmamasıyla, Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki tarihi köprünün altından da akan ve bölge çiftçisinin tarım da kullandığı Ergene Nehri’ndeki suyun debisinde ciddi düşüş yaşanacak. Ergene Nehri’nin kurumaması için, Devlet Su İşleri tarafından yıllardır çalışmaları gerçekleştirilen MeriçErgene İletim Kanalı projesi tamamlandı.

Hem kirliliğin önüne geçecek, hem de tarımda kullanılacak
Meriç Nehri’nden alınan su doğrudan 13 kilometrelik su kanallarıyla Ergene Nehri’ne akıtılarak tarımsal faaliyette kullanılmaya başlandı. Ergene Ovası’ndaki yaklaşık 14 bin hektar tarımsal arazide sulama suyu olarak kullanılmaya başlanan Meriç Nehri’nin suyu ile bir diğer yandan da Ergene Nehri’nde oluşan kirliliğin önüne geçilmesi planlanıyor.

Meriç’in suyu kirliliği önleyecek
Ergene Nehri’nin Trakya’nın kanayan yarası olduğunu söyleyen AK Parti Edirne Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Fatma Aksal, AK Parti iktidarının Ergene Nehri’nin temizlenmesi için çok büyük yatırımlar yaptığını belirterek, Meriç Nehri’nden Ergene Nehri’ne su aktarılması projesinin de Ergene Nehri’nin temizlenmesi için bir parça olduğunu söyledi. Meriç Nehri’nden alınan suyun pompalar ile yapılan 13 kilometrelik kanallardan Ergene Nehri’ne akıtıldığını ifade eden Aksal, Ergene Nehri’nin suyunu seyrelterek kirliliğinin önleneceğini vurguladı.

Tarım arazileri suyla buluştu
Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünün, Ayçiçeği üretiminin yüzde 12’sinin ve buğday üretiminin yüzde 10’unun Edirne’de gerçekleştiğini açıklayan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Fatma Aksal, Meriç Nehri suyunun Ergene Ovası’ndaki tarım arazileriyle buluştuğunun altını çizerek, Edirne’de sulanmadık tarım arazisi bırakmayacaklarını söyledi.
Meriç Nehri’nden Ergene Nehri’ne su akıtılmaya başlanmasıyla birlikte Ergene Nehri Ovası’nda bulunan 13 köyün çiftçisi, tarım ürünlerini sulamak için Ergene Nehri’nden pompalarla su çekmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ekipler, 4 kişiyi okey oynarken buldu
YEREL HABERLER Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ...
Mühürlenmek istenen iş yerinde okey oynayan 4 kişiye 12 bin TL ceza
YEREL HABERLER Mühürlenmek istenen iş yerinde okey oynayan 4 kişiye ...
Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
YEREL HABERLER Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
Edirne'de çocuklar parkları doldurdu
YEREL HABERLER Edirne'de çocuklar parkları doldurdu
Sokaklar şenlendi
YEREL HABERLER Sokaklar şenlendi
‘Gıdanı koru kampanyası’ lansmanı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Gıdanı koru kampanyası’ lansmanı gerçekleştirildi
Trakya Birlik Yönetim Kurulu: “Ülkemiz ve milletimiz için üretime devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Trakya Birlik Yönetim Kurulu: “Ülkemiz ve milletimiz ...
Koleksiyonun tamamı bağışlarla oluşturuldu
YEREL HABERLER Koleksiyonun tamamı bağışlarla oluşturuldu
Edirneliler 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Edirneliler 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı ...
Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı
YEREL HABERLER Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X