Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

<br>UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.<br>Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. B.D. ile oğlu B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., oğlunu av tüfeğiyle vurdu. B.D., olay yerinde hayatını kaybetti.<br>İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, babayı gözaltına aldı. Ölen gencin cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna konulduDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL<br>2020-05-21 16:16:00<br>
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