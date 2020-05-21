Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 25 yaşındaki genç, tartıştığı babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyünde 50 yaşındaki Bahattin D., 25 yaşındaki oğlu Baki D.'yi çıkan tartışma sonucu av tüfeği ile ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Baki D.'nin cansız bedeni Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Bahattin D. ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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