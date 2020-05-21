Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlu Baki D.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren babası Bahattin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL<br>2020-05-21 19:07:49<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.