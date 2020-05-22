Semt pazarında alışveriş izdihamı Pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt pazarında alışveriş izdihamı Pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti

İHA

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Edirneliler alışveriş yapmak için semt pazarına akın etti.

Semt pazarında alışveriş izdihamı Pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Edirneliler alışveriş yapmak için semt pazarına akın etti.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. 23 Mayıs 00.00’da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00’da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak semt pazarına akın etti.
Tüm uyarılara rağmen pazara akın eden vatandaşlar canlarını hiçe sayarak bayram alışverişi için adeta birbirleriyle yarıştı.
Pazarcı esnafı, ilk defa böyle bir kalabalık ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Yüzlerce insanın geldiği ve iğne atsan yere düşmeyecek olan pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
Bakanlığın kararı çifte bayram yaşattı
YEREL HABERLER Bakanlığın kararı çifte bayram yaşattı
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’na seçildi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ...
Ev ve bahçesinde çiçek ve sebze yetiştiren kadın: "Evden çıkmadan 6 ay yaşayabilirim" Çiçeklerin ruh haline iyi geldiğini belirten Firdevs Güler'in, yetiştirdiği sebzeler 6 ay boyunca ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Ev ve bahçesinde çiçek ve sebze yetiştiren ...
Salgın günlerinde evini çiçek bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Salgın günlerinde evini çiçek bahçesine çevirdi
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Trakya Üniversitesi Akademisyenleri “Kriz döneminde editörlük ve yayıncılık” oturumunda
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Akademisyenleri “Kriz döneminde ...
Mezarlıklarda koronavirüs önlemi alındı
YEREL HABERLER Mezarlıklarda koronavirüs önlemi alındı
Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ekipler, 4 kişiyi okey oynarken buldu
YEREL HABERLER Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ...
Ergene Nehri’nde 50 yıllık sorun bitiyor, Meriç Nehri’nin suyu 13 kilometrelik kanal ile artık Ergene Nehri’ne akıtılıyor
YEREL HABERLER Ergene Nehri’nde 50 yıllık sorun bitiyor, Meriç ...
Mühürlenmek istenen iş yerinde okey oynayan 4 kişiye 12 bin TL ceza
YEREL HABERLER Mühürlenmek istenen iş yerinde okey oynayan 4 kişiye ...
Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
YEREL HABERLER Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
Edirne'de çocuklar parkları doldurdu
YEREL HABERLER Edirne'de çocuklar parkları doldurdu
Sokaklar şenlendi
YEREL HABERLER Sokaklar şenlendi
‘Gıdanı koru kampanyası’ lansmanı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Gıdanı koru kampanyası’ lansmanı gerçekleştirildi
Trakya Birlik Yönetim Kurulu: “Ülkemiz ve milletimiz için üretime devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Trakya Birlik Yönetim Kurulu: “Ülkemiz ve milletimiz ...
Koleksiyonun tamamı bağışlarla oluşturuldu
YEREL HABERLER Koleksiyonun tamamı bağışlarla oluşturuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X