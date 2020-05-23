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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de tarlalar drone ile ilaçlanıyor

DHA

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, üreticiler, traktörle ilaçladıkları tarlalarını; maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı daha az olduğu belirtilen drone ile havadan ilaçlatmayı tercih ediyor. Ziraat Mühendisi Burçak Sevim, drone ile ilaçlamanın daha etkili ve zararsız olduğunu belirterek, "Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımızı tespit ettik" dedi. Edirne'de bazı çiftçiler, tarlalarını traktör yerine daha ekonomik ve çevreye daha az zarar verdiği için drone ile...

Edirne'de tarlalar drone ile ilaçlanıyor

<br>Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, üreticiler, traktörle ilaçladıkları tarlalarını; maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı daha az olduğu belirtilen drone ile havadan ilaçlatmayı tercih ediyor. Ziraat Mühendisi Burçak Sevim, drone ile ilaçlamanın daha etkili ve zararsız olduğunu belirterek, "Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımızı tespit ettik" dedi.<br>Edirne'de bazı çiftçiler, tarlalarını traktör yerine daha ekonomik ve çevreye daha az zarar verdiği için drone ile ilaçlatmaya başladı. Sarayakpınar ve Ekmekçi köylerinde bazı tarlalara deneme amacıyla drone ile havadan ot ilacı atıldı. Keşan´da bir firmada çalışan ziraat mühendisi, drone pilotu Burçak Sevim tarafından önceden rotası oluşturulan ayçiçeği tarlasına kısa sürede ilaçlama yapıldı. Haznesine 10 litreye kadar ilaç koyulan drone, yerden 1 metre yükselerek verilen koordinatlarda ilaçlamayı gerçekleştirdi. Drone ile ilaçlama, traktör ile ilaçlamaya kıyasla hem ekonomik hem de çevreye ve hayvanlara daha az zarar verdiği gerekçesiyle tercih edilirken, üretici bu teknolojiyi kullanarak fazla emek vermeden tarlasını ilaçlatmanın keyfini yaşıyor.<br>'DOĞAYA VE HAYVANLARA DAHA AZ ZARAR VERİYOR'<br>Ziraat Mühendisi Burçak Sevim, drone ile ilaçlamanın daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirterek, "Drone ile ayçiçeği, kanola, buğday ve mısırın yanı sıra meyve bahçesi sebze bahçeleri ilaçlama yaptığımız yerlerdir. İlaç miktarında tarlaya düşen ilaç miktarını düşürüyoruz. Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımı tespit ettik. Bu da doğaya verdiğimiz zehir miktarında azalma olduğunu söyleyebiliriz. Traktörün yapmış olduğu ilaçlamanın etkisini yakalamış olduğumuz oranlar, drone ile dekara düşmesi gereken miktarı azaltarak aynı etkiyi alabiliyoruz. Çünkü atılan ilaç bitkiye daha çok etki yapıyor. Bu hem ekonomi sağlarken hem de doğaya ve hayvanlara az zarar veriyor. Drone ile yabancı ot ilaçlamalarından, mantar ilaçlamalarına böcek ilaçlamasına kadar her türlü yukardan ilaçlama yapıyoruz. Ayrıca farklı bir grup ile bitki sağlığını drone ile takip ettiğimiz grubumuz var. Asıl hedefimiz bitki sağlığını takip edip sağlıksız olan yerleri drone ile noktasal ilaçlama yapmak" dedi.<br>'DRONE İLE 10 DAKİKADA, 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYORUZ'<br>Traktörle ilaçlama yapıldığı takdirde tarladaki bitkiye zarar verildiğini ve bunun da ürün kaybına yol açtığını ifade eden Sevim, "Drone ile ilaçlamada toprağa dokunulmadığı için tarlaya zarar verilmiyor. Traktörle ilaçlamada tarlaya yüzde 5 zarar verilir. Drone ile bu kayıp söz konusu olmaz. Bu çok büyük bir rakamdır. Bu da üreticiye hem maddi hem manevi olarak yansır. Milli ekonomiye de katkısı çoktur. İnsanların çok büyük önyargısı da var, 'bu kadar az miktarda ilaçla bu kadar büyük tarla ilaçlanır mı?' diye, fakat ilaçlama yaptıktan sonra neyin ne olduğunu görüyorlar. Önyargıları kırılmış oluyor. Drone ile 10 dakikada, 10 dönümü ilaçlıyoruz. Artısı çok sadece 25 kilometreden fazla esen rüzgarda çalışamıyoruz" diye konuştu.<br>İLAÇLAMAYI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER<br>Edirneli çiftçiler Sarayakpınar köyünde ayçiçeği tarlasında drone ile yapılan ilaçlamayı meraklı gözlerle izledi. Bazıları da cep telefonuyla görüntüleri kaydederek ilaçlama hakkında bilgi aldı. Drone ile ilaçlamayı izlemeye gelen çiftçi Şafak Gündoğan, "Drone ile ilaçlama yapıldığını duyduk ve yerinde görmek için geldik. Başarılı olursa biz de tarlamızı drone ile ilaçlatmayı düşünüyoruz. Traktörle girdiler daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.<br>Trakya'da çeltik üreticilerinin daha çok tercih ettiği drone ile ilaçlama yöntemi kanola ile buğday tarlalarında da süne ve diğer hastalıkları önlemek amacıyla uygulanıyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-23 08:45:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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