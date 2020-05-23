Yunan askerinin şiddet uygulayıp, eşyalarını aldığı göçmenlere, esnaf yardım etti

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı olarak geçtikleri Yunanistan'da askerlere yakalanan Filistin ve Bangladeş uyruklu 1'i kadın 17 göçmen, para, cep telefonları ve ayakkabılarının alınıp, darbedildiklerini ve geri gönderildiklerini iddia etti. İpsala'dan, Keşan'a ayakkabıları olmadan yaklaşık 30 kilometre yürüyerek ulaşan göçmenlere bir esnaf, ayakkabı ve yiyecek yardımında bulundu.<br>Edirne´nin İpsala ilçesi yakınlarından yasa dışı yollarda Yunanistan´a geçen Filistin ve Bangladeş uyruklu 1'i kadın 17 göçmen, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı. Yunan askerleri, iddiaya göre, göçmenleri para, cep telefonu ve ayakkabıları alıp, darbetti ardından geri gönderdi. İpsala´dan İstanbul´a dönmek isteyen göçmenler, ayakkabıları olmadan yaya olarak yola çıktı. Göçmenler, yaklaşık 40 kilometre yürüyerek Keşan ilçesine geldi. Yürüyemeyecek kadar yorgun olan 17 göçmen, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki taksi durağına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.<br>Polis, birçoğu maske takmayan göçmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak taksi durağının yanındaki alanda topladı. Bu sırada göçmenleri gören esnaf, ayakkabı ve yiyecek yardımında bulundu. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere işlemleri için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-23 17:50:35<br>

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