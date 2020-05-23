<br>Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'den aldığı ihraç yüklerini Avrupa'ya götürmek için yola çıkan sürücüler TIR'larıyla, Ramazan Bayramı'na saatler kala Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bayramı ailesi ve sevdiklerinden uzakta geçirecek sürücüler, kuyruğun pandemi önlemlerinin üst seviyede olmasından kaynaklandığını belirtti.<br>Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleriyle, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak Avrupa'ya gidecek olan ihraç malı yüklü TIR'lar, yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Sürücüler, bekleme sürelerinin uzunluğunun, Bulgaristan'dan kaynaklandığını belirtirken, bayramı yurt dışında geçirecek olmalarının da hüznünü yaşadıklarını belirtti. Yetkililer kuyruğun, Bulgaristan tarafındaki sağlık tedbirleri yoğunluğundan kaynaklandığını söyledi.<br>'PANDEMİ SÜRECİNDE BU KUYRUKLARA ALIŞTIK'<br>İstanbul'dan aldığı yükü İsveç'e götürdüğünü söyleyen TIR sürücüsü Halis Çetin, yaklaşık 5 saattir çıkmak için beklediğini belirterek, "Sabah 8'de geldik parka girdik. Parktan çıktık şu an da kuyrukta çıkmak için bekliyoruz. Kuyruk sanıyorum Bulgaristan'la alakalı. Pandemi sürecinde zaten tedbirler üst seviyede. Bu gibi durumları normal karşılıyoruz artık" diye konuştu.<br>'ÇOCUKLARIMIN BAYRAMINI TELEFONLA KUTLAYACAĞIM'<br>İzmir'den aldığı yükü Romanya'ya götüren TIR sürücüsü Rüştü Yıldırım da kuyruğun pandemi önlemlerinden kaynaklandığını ifade ederek,"Büyük bir ihtimalle bu kuyruk pandemi önlemlerinden kaynaklanıyor. Kısmetse akşam gibi çıkacağımı düşünüyorum. Bayramı yurt dışında geçireceğim. Çocuklarımla telefondan görüşüp bayramlarını kutlayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-23 17:54:18<br>

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