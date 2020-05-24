Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

<br>Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri, sokak hayvanları ile Selimiye Camii önündeki güvercinleri besledi.<br>Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, sokak hayvanları ve güvercinler unutulmadı. Belediye bünyesinde sokak hayvanları ve kuşları beslemek amacıyla ekipler oluşturuldu. Ekipler, kentin simgesi olan Selimiye Camii önündeki güvercinlere yem verip, su bıraktı. Sokak köpekleri ve kedileri için de belli noktalara mama bırakıldı. Eski çöplük bölgesindeki 100'e yakın köpeğe ise yemek götürüldü.<br>Sokak hayvanlarının bayram boyunca besleneceğini söyleyen Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Bayramın birinci gününde sokak hayvanlarımızı tekrardan besledik. Bu süreçte onları asla bırakmadık, gözardı etmedik. Güvercinlerimizi de unutmadık. Güvercinlerimizi de şehrin birçok noktasında besledik. Bir şehri sevmek; o şehrin otunu, çimlerini, sokak hayvanlarını, güvercinlerini, kuşlarını sevmekle başlar ve devam eder. Bizim sevgimiz sadece insanlarımızla sınırlı değil; bu kentte yaşayan bütün canlarımızı kapsar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU <br>2020-05-24 18:21:43<br>

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