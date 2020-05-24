Edirne'de 65 yaş üstü parklara akın etti

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklara akın etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izinle bugün saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Edirne´de dışarı çıkan vatandaşlar parklarda oturup, yürüyüş yaptı. Uzun süre sonra dışarı çıkarak yürüyüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Gönül Ay (70), "Bugün sadece yürümek istedik. Bu nedenle eşimle yola çıktık. Çocuklarımızla ve torunlarımızla sabah telefonla görüşüp bayramlaştık. Evimizin önünde de sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızla bayramlaşacağız, günü böyle bitireceğiz. Buna şükür" diye konuştu.<br>ÇOCUKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ<br>Dinlenmek için gittiği parkta cep telefonundan görüntülü olarak çocuklarıyla görüşen Ayşe Yorulmaz (71), "Burada kızımın yanında kalıyorum. Diğer çocuklarım Kırklareli'nde kalıyor. Onlarla da cep telefonundan görüşüyorum görüntülü. İznin çıkması çok iyi oldu" dedi.<br>Arkadaşlarıyla evinin yakınındaki parka giden Mustafa Yılmaz (71) ise, "Bugün çıktık uzun aradan sonra. Evde otura otura bayağı kilo almıştık. Yürüyüş iyi geldi. Çok mutlu olduk. Buradan sonra da biraz daha yürüyüp eve gideceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-24 18:14:09<br>

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